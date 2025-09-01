Когда изжога "стреляет" в позвоночник: странный симптом, о котором мало кто знает

Связь между изжогой и болью в спине может показаться странной, но на деле всё объяснимо. Кислотный рефлюкс — это состояние, при котором желудочная кислота возвращается обратно в пищевод. Стенки желудка способны выдерживать воздействие кислоты, а вот слизистая пищевода — нет. В результате возникает знакомое многим ощущение жжения за грудиной или в горле.

Однако проявления изжоги могут быть куда разнообразнее. Помимо жжения, человек может столкнуться с тошнотой, рвотой и даже болями в спине. Это объясняется тем, что раздражение нервных окончаний в пищеводе может запускать сигналы, отдающие в область спины. Таким образом, приступы изжоги способны сопровождаться неприятными ощущениями в позвоночнике.

Стресс и его роль

Важно учитывать, что далеко не всегда связь изжоги и боли в спине напрямую обусловлена кислотным рефлюксом. Нередко обе проблемы объединяет стресс. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Digestive Diseases and Sciences в 2012 году, высокий уровень тревожности и эмоционального напряжения значительно повышает риск возникновения изжоги. При этом сама боль в спине может быть следствием мышечного перенапряжения на фоне нервного стресса, а не действия желудочной кислоты.

По сути, стресс способен запускать двойной эффект: провоцировать рефлюкс и одновременно вызывать мышечные спазмы, что приводит к болевым ощущениям в спине.

Как облегчить состояние

При эпизодической изжоге помочь могут простые безрецептурные средства. Менеджер аптеки Тара О'Брайен советует в таких случаях использовать антациды на основе карбоната кальция, которые быстро снимают жжение.

"Если изжога носит периодический характер, это обычно первый вариант", — отметила она.

Тем не менее, когда изжога повторяется регулярно, врачи рекомендуют обследование для исключения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом состоянии нижний пищеводный сфинктер не выполняет свою функцию, и кислота постоянно возвращается в пищевод.

Методы лечения ГЭРБ

Чтобы контролировать проявления ГЭРБ, применяют несколько подходов:

приём препаратов, снижающих кислотность (ингибиторы протонной помпы, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов);

отказ от еды перед сном и горизонтального положения в первые часы после трапезы;

исключение продуктов-триггеров (кофе, газированные напитки, жирная и острая пища);

снижение веса и корректировка образа жизни.

В более тяжёлых случаях, когда медикаменты и диета не помогают, рассматриваются хирургические методы коррекции, направленные на укрепление сфинктера и предотвращение заброса кислоты.

Почему важно лечить изжогу

Игнорировать хроническую изжогу опасно: она может вызывать не только боль в спине и дискомфорт, но и более серьёзные осложнения — например, повреждение слизистой пищевода. Поэтому при частых симптомах лучше обратиться к гастроэнтерологу.

В итоге устранение рефлюкса способно решить и проблему болей в спине, если они действительно связаны между собой.