Спасаем хвойные от солнечного ожога: алгоритм действий при подгорании хвои

Хвойные растения, такие как ели, сосны, можжевельники, являются неотъемлемой частью многих садов и декоративных композиций. Но, к сожалению, эти вечнозеленые красавцы порой подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, что приводит к их повреждению. Одной из распространённых проблем является солнечный ожог или подгорание хвои.
Что вызывает подгорание хвои?
Основная причина - резкие перепады температур, особенно весной, когда после оттепели наступают заморозки. Также подгоранию хвои способствуют сухие ветры, низкая влажность воздуха, высокая солнечная активность. Больше всего страдают молодые растения, ослабленные экземпляры и виды, не адаптированные к местным условиям.
Признаки подгорания хвои
- Появление светло-коричневых или красноватых пятен на хвое
- Постепенное желтение и высыхание хвои- Опадение части хвои или ее загибание
Что делать, если хвойное растение подгорело
- Определить степень повреждения. Если подгорела лишь незначительная часть хвои, можно ограничиться удалением пораженных участков. Если же пострадала большая часть кроны - требуется более тщательный уход.
- Тщательно прорыхлить и увлажнить почву вокруг корней. Это поможет растению быстрее восстановиться.
- Обрезать подгоревшие побеги и ветви. Срезы делайте на 2-3 см ниже границы повреждения, чтобы удалить всю пораженную хвою.
- Обработать срезы специальными садовыми замазками или садовым варом. Это защитит растение от проникновения болезней и вредителей.
- Мульчировать приствольный круг торфом, опилками или корой, чтобы сохранить влагу и предотвратить перегрев корней.
- Регулярно увлажнять растение, особенно в жаркие дни. Можно опрыскивать крону, но избегать попадания воды на ствол.
- При сильных повреждениях подкормить хвойное удобрениями, содержащими магний и железо. Это ускорит восстановление растения.
- По возможности затенять растение от прямых солнечных лучей, используя легкие притеняющие укрытия.
Если действовать оперативно и комплексно, то даже сильно пострадавшее хвойное растение сможет восстановиться и продолжить радовать вас своей красотой.
Фото: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz.
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