Спасаем хвойные от солнечного ожога: алгоритм действий при подгорании хвои

Хвойные растения, такие как ели, сосны, можжевельники, являются неотъемлемой частью многих садов и декоративных композиций. Но, к сожалению, эти вечнозеленые красавцы порой подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, что приводит к их повреждению. Одной из распространённых проблем является солнечный ожог или подгорание хвои.

Что вызывает подгорание хвои?

Основная причина - резкие перепады температур, особенно весной, когда после оттепели наступают заморозки. Также подгоранию хвои способствуют сухие ветры, низкая влажность воздуха, высокая солнечная активность. Больше всего страдают молодые растения, ослабленные экземпляры и виды, не адаптированные к местным условиям.

Признаки подгорания хвои

Появление светло-коричневых или красноватых пятен на хвое

Постепенное желтение и высыхание хвои- Опадение части хвои или ее загибание

Что делать, если хвойное растение подгорело

Определить степень повреждения. Если подгорела лишь незначительная часть хвои, можно ограничиться удалением пораженных участков. Если же пострадала большая часть кроны - требуется более тщательный уход.

Тщательно прорыхлить и увлажнить почву вокруг корней. Это поможет растению быстрее восстановиться.

Обрезать подгоревшие побеги и ветви. Срезы делайте на 2-3 см ниже границы повреждения, чтобы удалить всю пораженную хвою.

Обработать срезы специальными садовыми замазками или садовым варом. Это защитит растение от проникновения болезней и вредителей.

Мульчировать приствольный круг торфом, опилками или корой, чтобы сохранить влагу и предотвратить перегрев корней.

Регулярно увлажнять растение, особенно в жаркие дни. Можно опрыскивать крону, но избегать попадания воды на ствол.

При сильных повреждениях подкормить хвойное удобрениями, содержащими магний и железо. Это ускорит восстановление растения.

По возможности затенять растение от прямых солнечных лучей, используя легкие притеняющие укрытия.

Если действовать оперативно и комплексно, то даже сильно пострадавшее хвойное растение сможет восстановиться и продолжить радовать вас своей красотой.

Фото: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz.