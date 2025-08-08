Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торф
Торф
© flickr.com by normanack is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:24

Глобальная катастрофа начнётся, если разрушить болота Конго

Экологи призывают к защите торфяников Конго для сохранения углерода

Оказывается, крупнейшие в мире тропические торфяники начали формироваться на 20 000 лет раньше, чем предполагали учёные.

Международная команда исследователей во главе с Гретой Дарджи (Университет Лидса) выяснила: торфяники в бассейне реки Конго начали накапливать углерод 42 000 лет назад, а не 22 000, как считалось ранее.

"Эти болота — гигантский резервуар углерода, эквивалентный трёхлетним выбросам от сжигания ископаемого топлива, — говорит Дарджи. — Теперь мы знаем, что они одни из древнейших на планете".

Почему это важно?

Торф — это слои разложившейся органики, которые тысячелетиями удерживают углерод под землёй. Если их разрушить, он попадёт в атмосферу, ускорив глобальное потепление.

Раньше учёные думали, что углерод в Конго хранится в основном в живых деревьях. Но за последние 10 лет стало ясно: торфяники накапливают столько же углерода, сколько и леса над ними.

Как проходило исследование?

  • Учёные отправились в труднодоступные болота Конго и ДР Конго, пробурив торф на глубину до 6 метров.
  • В лаборатории образцы датировали с помощью радиоуглеродного анализа.
  • За 10 лет собрали более 50 кернов, чтобы понять, как развивались торфяники.

"Самые старые слои начали формироваться в периоды засухи. Раньше мы думали, что торф появляется только во влажном климате", — отмечает профессор Ифо Саспенс (Университет Мариен Нгуаби).

Что это значит для экологии?

  • Торфяники Конго — дом для лесных слонов, горилл и карликовых крокодилов.
  • Местные жители используют их ресурсы: рыбу, древесину, дичь.
  • Пока болота почти не затронуты вырубкой, но угрозы растут: добыча нефти, осушение, вырубка.

"Торф накапливался десятки тысяч лет, но разрушить его можно за годы, — предупреждает Полин Гулливер (Университет Глазго). — Если это произойдёт, углерод попадёт в атмосферу, усилив климатический кризис".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пазырыкские мумии с татуировками: что рассказали исследования алтайских археологов сегодня в 18:52

Загадка пазырыкских татуировок: как искусство выживает сквозь века

2500 лет назад кочевники пазырыкской культуры украшали тела сложными татуировками. Новое исследование раскрывает секреты их мастерства — и неожиданные различия в уровне мастерства.

Читать полностью » Причины хронического кашля: медицинские исследования и их результаты сегодня в 18:42

Устойчивый кашель: сигнал о проблемах, о которых вы даже не подозреваете

Учёные выяснили: хронический кашель может быть связан не с лёгкими, а с нервной системой. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью » Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США сегодня в 17:33

Секреты молний: почему одна вспышка стала самой долгой в истории

Узнайте о рекордной молнии длиной 829 километров, которая стала настоящей сенсацией в мире метеорологии. Откройте для себя загадки природы!

Читать полностью » Археологи обнаружили древние ритуальные ямы с жертвенными останками в Германии сегодня в 17:22

Тайна древних ям: почему неолитические люди сжигали дома вместе с собаками

При строительстве линии электропередачи в Германии нашли 12 древних ям с черепами, костями собак и следами огня. Кто и зачем проводил здесь таинственные ритуалы 5000 лет назад?

Читать полностью » Новый метод анализа грудного молока выявляет дефициты витаминов и жирных кислот сегодня в 16:11

Секреты грудного молока: что скрывает анализ, который может изменить жизнь вашего малыша

Учёные предложили новый способ оценки грудного молока: теперь дефицит витаминов и жирных кислот у ребёнка можно выявить точнее, чем по анализам крови. Как это работает и почему важно для здоровья малышей?

Читать полностью » Российско-китайское исследование: метан можно перерабатывать в метанол без нагрева сегодня в 16:02

То, что изменит энергетику: скрытый потенциал российского газа раскрыт

Узнайте, как новый способ переработки метана в метанол, разработанный российскими и китайскими учеными, открывает новые перспективы для энергетики и экологии.

Читать полностью » Новое открытие: обнаружена черная дыра, существовавшая вскоре после Большого взрыва сегодня в 15:18

В космосе нашли гигантский монстр спустя 13,3 миллиарда лет: вот что это

Международная команда астрономов сделала потрясающее открытие, обнаружив самую далекую черную дыру, существовавшую всего через 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Читать полностью » Крупнейший клад железных слитков в Европе найден в Боснии: сенсационное открытие сегодня в 14:18

Секреты древних торговых путей: что рассказали бипирамидальные слитки из Боснии

В Боснии и Герцеговине обнаружен крупнейший в Европе клад железных слитков, возраст которых около 2000 лет. Уникальная находка меняет представления об истории Европы, древних торговых путях и роли региона.

Читать полностью »

Новости
Еда

Почему арбуз, дыня и ананас не лучший выбор для вечера: советы врача для лучшего сна
Спорт и фитнес

Йога осенью: тренер назвала лучшие форматы для начинающих и практики дома
Красота и здоровье

Психиатр-нарколог объяснил, как формулировка цели влияет на успех отказа от курения
Наука и технологии

Новый метод лечения лейкоза показал высокую эффективность в клинических испытаниях
УрФО

Уральский дачник вырастил две тыквы-гиганты весом до полутоны
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан и Руперт Гринт выпустили клип A Little More — продолжение Lego House
Красота и здоровье

Врач: секс 2–4 раза в неделю повышает иммунитет и продлевает жизнь
Питомцы

Ветеринар Михаил Шеляков: как сделать автопутешествие с питомцем комфортным и безопасным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru