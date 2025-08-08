Глобальная катастрофа начнётся, если разрушить болота Конго
Оказывается, крупнейшие в мире тропические торфяники начали формироваться на 20 000 лет раньше, чем предполагали учёные.
Международная команда исследователей во главе с Гретой Дарджи (Университет Лидса) выяснила: торфяники в бассейне реки Конго начали накапливать углерод 42 000 лет назад, а не 22 000, как считалось ранее.
"Эти болота — гигантский резервуар углерода, эквивалентный трёхлетним выбросам от сжигания ископаемого топлива, — говорит Дарджи. — Теперь мы знаем, что они одни из древнейших на планете".
Почему это важно?
Торф — это слои разложившейся органики, которые тысячелетиями удерживают углерод под землёй. Если их разрушить, он попадёт в атмосферу, ускорив глобальное потепление.
Раньше учёные думали, что углерод в Конго хранится в основном в живых деревьях. Но за последние 10 лет стало ясно: торфяники накапливают столько же углерода, сколько и леса над ними.
Как проходило исследование?
- Учёные отправились в труднодоступные болота Конго и ДР Конго, пробурив торф на глубину до 6 метров.
- В лаборатории образцы датировали с помощью радиоуглеродного анализа.
- За 10 лет собрали более 50 кернов, чтобы понять, как развивались торфяники.
"Самые старые слои начали формироваться в периоды засухи. Раньше мы думали, что торф появляется только во влажном климате", — отмечает профессор Ифо Саспенс (Университет Мариен Нгуаби).
Что это значит для экологии?
- Торфяники Конго — дом для лесных слонов, горилл и карликовых крокодилов.
- Местные жители используют их ресурсы: рыбу, древесину, дичь.
- Пока болота почти не затронуты вырубкой, но угрозы растут: добыча нефти, осушение, вырубка.
"Торф накапливался десятки тысяч лет, но разрушить его можно за годы, — предупреждает Полин Гулливер (Университет Глазго). — Если это произойдёт, углерод попадёт в атмосферу, усилив климатический кризис".
