Глобальная катастрофа начнётся, если разрушить болота Конго

Оказывается, крупнейшие в мире тропические торфяники начали формироваться на 20 000 лет раньше, чем предполагали учёные.

Международная команда исследователей во главе с Гретой Дарджи (Университет Лидса) выяснила: торфяники в бассейне реки Конго начали накапливать углерод 42 000 лет назад, а не 22 000, как считалось ранее.

"Эти болота — гигантский резервуар углерода, эквивалентный трёхлетним выбросам от сжигания ископаемого топлива, — говорит Дарджи. — Теперь мы знаем, что они одни из древнейших на планете".

Почему это важно?

Торф — это слои разложившейся органики, которые тысячелетиями удерживают углерод под землёй. Если их разрушить, он попадёт в атмосферу, ускорив глобальное потепление.

Раньше учёные думали, что углерод в Конго хранится в основном в живых деревьях. Но за последние 10 лет стало ясно: торфяники накапливают столько же углерода, сколько и леса над ними.

Как проходило исследование?

Учёные отправились в труднодоступные болота Конго и ДР Конго, пробурив торф на глубину до 6 метров.

В лаборатории образцы датировали с помощью радиоуглеродного анализа.

За 10 лет собрали более 50 кернов, чтобы понять, как развивались торфяники.

"Самые старые слои начали формироваться в периоды засухи. Раньше мы думали, что торф появляется только во влажном климате", — отмечает профессор Ифо Саспенс (Университет Мариен Нгуаби).

Что это значит для экологии?

Торфяники Конго — дом для лесных слонов, горилл и карликовых крокодилов.

Местные жители используют их ресурсы: рыбу, древесину, дичь.

Пока болота почти не затронуты вырубкой, но угрозы растут: добыча нефти, осушение, вырубка.