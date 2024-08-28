Александр Меркурис, известный британский эксперт, в своем недавнем видеоблоге на YouTube представил анализ текущей ситуации на Украине.
По его мнению, конфликт достиг критической точки, после которой положение украинских вооруженных сил будет неуклонно ухудшаться.
Меркурис подчеркнул, что сложившаяся обстановка на фронте, экономическое положение и общая ситуация в стране создают условия для ускоренного ухудшения положения Украины. Эксперт отметил, что этот процесс, вероятно, будет развиваться независимо от предпринимаемых украинской стороной действий.
Аналитик обратил внимание на то, что многие на Западе недооценивают серьезность положения украинских войск, особенно на Красноармейском (Покровском) и Торецком направлениях. Он предположил, что окончательный перелом в конфликте может наступить после падения Красноармейска.
В подтверждение слов эксперта, российское Министерство обороны сообщило о недавнем освобождении населенного пункта Орловка в ДНР силами группировки "Центр". Согласно официальным данным, за последние сутки украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Политолог Алексей Мартынов: у оппозиции нет шансов обойти Майю Санду на выборах президента Молдовы 2024
Президент Молдавии Майя Санду может проиграть выборы в ноябре 2024 года лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. Политолог Алексей Мартынов прокомментировал для NewsInfo. ru возможность оппозиции выиграть на предстоящих выборах.
Французские СМИ сообщают об освобождении Павла Дурова
Французское СМИ BFMTV сообщает об освобождении Павла Дурова из зала суда, куда ранее его доставили правоохранительные органы Франции.
В России запущен первый беспилотный поезд "Ласточка" на МЦК
На Московском центральном кольце РЖД представила первый в стране беспилотный поезд под названием "Ласточка".
В Мытищах следователи обнаружили квартиру с 200 фаллоимитаторами с наркотиками
27 августа в подмосковных Химках сотрудники правоохранительных органов провели обыск в одной из квартир. В ходе обыска было обнаружено около 200 фаллоимитаторов, внутри которых находилось неизвестное вещество.