Александр Меркурис, известный британский эксперт, в своем недавнем видеоблоге на YouTube представил анализ текущей ситуации на Украине.

По его мнению, конфликт достиг критической точки, после которой положение украинских вооруженных сил будет неуклонно ухудшаться.

Меркурис подчеркнул, что сложившаяся обстановка на фронте, экономическое положение и общая ситуация в стране создают условия для ускоренного ухудшения положения Украины. Эксперт отметил, что этот процесс, вероятно, будет развиваться независимо от предпринимаемых украинской стороной действий.

Аналитик обратил внимание на то, что многие на Западе недооценивают серьезность положения украинских войск, особенно на Красноармейском (Покровском) и Торецком направлениях. Он предположил, что окончательный перелом в конфликте может наступить после падения Красноармейска.

В подтверждение слов эксперта, российское Министерство обороны сообщило о недавнем освобождении населенного пункта Орловка в ДНР силами группировки "Центр". Согласно официальным данным, за последние сутки украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и технике.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)