Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Культура и шоу-бизнес
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:50

Спор о выселении обрастает “коммунальным хвостом”: Долина готовит новый иск против Лурье

Представители Ларисы Долиной намерены взыскать с Полины Лурье оплату коммунальных услуг за последние полтора года. При этом новая собственница не прожила в квартире ни одного дня после покупки. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Коммунальные платежи как новая линия конфликта

По информации "Базы", юристы народной артистки готовят отдельный иск, в котором речь будет идти о взыскании коммунальных платежей за полтора года.

Защита Полины Лурье опасается, что адвокаты Ларисы Долиной могут попытаться добиться закрытого формата заседания. В этом случае журналистов и слушателей могут не допустить в зал суда, а детали рассмотрения станут менее публичными.

Сторона покупательницы, напротив, намерена добиваться максимальной открытости.

Позиции сторон: отсрочка переезда и отказ "дать время"

Ранее сообщалось, что Лариса Долина просит не выселять её из квартиры как минимум до 1 марта, чтобы успеть вывезти вещи и завершить переезд. Видимо, до указанного периода Лурье тоже следует позаботиться о коммунальных платежах.

