Александр Александров Опубликована сегодня в 3:40

Эти правила удивят туристов: что делают с предметами, изъятыми в аэропорту

Эксперты объяснили, что происходит с изъятыми на контроле предметами в аэропортах

Многие пассажиры хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда на контроле безопасности у них забирали предмет — будь то бутылка воды, маникюрные ножницы или зажигалка. Но что происходит дальше? Можно ли вернуть изъятое? Ответ специалистов однозначен: чаще всего — нет.

Основное правило

Изъятые вещи не возвращаются пассажирам. Это связано с тем, что они нарушают правила безопасности. Независимо от стоимости предмета, сотрудники обязаны изъять его и передать на дальнейшую утилизацию.

Жидкости и продукты

Бутылки с водой, соком или йогуртом чаще всего просто выбрасываются. Сотрудники досмотра не имеют права хранить продукты или передавать их пассажирам после контроля.

Острые и запрещённые предметы

Ножи, ножницы, инструменты и другие острые вещи отправляются на утилизацию. В некоторых аэропортах их временно хранят, но пассажиру всё равно не выдадут обратно. Исключения крайне редки и зависят от внутренних правил.

Техника и батареи

Пауэрбанки неподходящей ёмкости, литиевые батареи без маркировки или запрещённые устройства чаще всего тоже утилизируют. В отдельных случаях их могут отправить в специальные пункты хранения, но доступ туда у пассажиров отсутствует.

Возможность сохранить вещь

Некоторые аэропорты предлагают услугу пересылки изъятых предметов. Но это работает не везде, а стоимость пересылки обычно превышает цену вещи. Другой вариант — вернуться и сдать предмет в багаж, если позволяет время до вылета.

Изъятие вещей на контроле — это окончательно. В большинстве случаев предмет просто утилизируют. Поэтому важно заранее изучить правила перевозки, чтобы не лишиться полезных или дорогих аксессуаров ещё до начала путешествия.

