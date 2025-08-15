Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© eater.com by Universal Orlando is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:45

Открытые фабрики России: места, где можно увидеть рождение любимых сладостей

Кондитерские фабрики России, доступные для посещения туристами

Сладкий аромат, шум конвейеров и ряды только что изготовленных конфет — это не кадры из фильма, а реальность на экскурсии по кондитерской фабрике. Сегодня многие российские производители сладостей открывают двери для туристов, предлагая не только посмотреть процесс изготовления, но и попробовать продукцию прямо на месте.

Почему стоит поехать на фабрику сладостей

Посещение кондитерского производства — это одновременно и экскурсия, и дегустация, и немного детское чудо. Гости узнают историю бренда, увидят, как создаются конфеты, печенье или шоколад, а иногда даже смогут поучаствовать в мастер-классе.

5 фабрик России, открытых для посетителей

  1. Красный Октябрь (Москва) — легендарная фабрика, где производят знаменитые конфеты "Аленка” и "Мишка на Севере”. Экскурсии проходят с дегустацией и рассказом о рецептах.
  2. Бабаевский (Москва) — старейшее производство шоколада с 1804 года, предлагает тур с исторической экспозицией и мастер-классами.
  3. Рот Фронт (Москва) — известная фабрика, где можно увидеть, как делают ириски, мармелад и карамель.
  4. Славянка (Старый Оскол) — крупный производитель с современными цехами и музеем шоколада.
  5. Акконд (Чебоксары) — фабрика с широким ассортиментом сладостей и программой посещения для семей и школьных групп.

Как подготовиться к визиту

Запишитесь заранее: многие фабрики проводят экскурсии по расписанию.

Учтите возраст: для маленьких детей могут быть ограничения по безопасности.

Возьмите фотоаппарат: в некоторых зонах разрешена съёмка, а в фотогеничных цехах кадры получаются особенно атмосферными.

Для кого подойдут такие поездки

Это отличный вариант семейного отдыха, школьной экскурсии или даже необычного свидания. Любители сладкого получат массу впечатлений, а коллекционеры смогут привезти редкие лимитированные сладости.

Сладкое приключение, которое стоит попробовать

Поездка на кондитерскую фабрику — это возможность заглянуть в мир, который обычно скрыт от глаз, и ощутить магию превращения простых ингредиентов в лакомства, знакомые с детства.

