Для предотвращения простывания при использовании кондиционера терапевт Андрей Кондрахин посоветовал установить температуру на три-четыре градуса ниже, чем на улице, и избегать прямого попадания холодного воздуха. Важно постепенно адаптировать температуру в помещении, особенно после прихода с улицы, сообщает News.Ru.
Ночью желательно увеличивать температуру кондиционера, чтобы избежать переохлаждения во время сна, когда температура тела снижается и уменьшается выработка тепла за счет движения мышц.
Фото: flickr.com/Lee Haywood (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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