Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой

23-летней жительнице Сердобска вынесли приговор за нападение на мужчину с кувалдой. Инцидент произошёл в феврале этого года в селе Байка.

Как всё произошло

Компания распивала алкоголь. В ходе застолья между девушкой и её знакомым возник конфликт.

По версии следствия, сердобчанка схватила кувалду с деревянной ручкой, лежавшую у холодильника, и нанесла мужчине как минимум три удара по голове и один в грудь.

Мотив и признание вины

На суде обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что собутыльник предложил ей интимную связь, а в состоянии алкогольного опьянения она отреагировала агрессивно.

Решение суда

Суд назначил девушке три года лишения свободы, однако наказание сделано условным.

"Приговор не будет приводиться в исполнение, если в течение трёх лет испытательного срока осуждённая своим поведением докажет исправление", — сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Итог

Таким образом, девушке предстоит три года испытательного срока, в течение которого она обязана доказать своё исправление.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

