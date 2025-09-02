Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой

23-летней жительнице Сердобска вынесли приговор за нападение на мужчину с кувалдой. Инцидент произошёл в феврале этого года в селе Байка.

Как всё произошло

Компания распивала алкоголь. В ходе застолья между девушкой и её знакомым возник конфликт.

По версии следствия, сердобчанка схватила кувалду с деревянной ручкой, лежавшую у холодильника, и нанесла мужчине как минимум три удара по голове и один в грудь.

Мотив и признание вины

На суде обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что собутыльник предложил ей интимную связь, а в состоянии алкогольного опьянения она отреагировала агрессивно.

Решение суда

Суд назначил девушке три года лишения свободы, однако наказание сделано условным.

"Приговор не будет приводиться в исполнение, если в течение трёх лет испытательного срока осуждённая своим поведением докажет исправление", — сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Итог

Таким образом, девушке предстоит три года испытательного срока, в течение которого она обязана доказать своё исправление.