Опасное застолье по-пензенски: предложение интимной связи обернулось атакой кувалдой
23-летней жительнице Сердобска вынесли приговор за нападение на мужчину с кувалдой. Инцидент произошёл в феврале этого года в селе Байка.
Как всё произошло
Компания распивала алкоголь. В ходе застолья между девушкой и её знакомым возник конфликт.
По версии следствия, сердобчанка схватила кувалду с деревянной ручкой, лежавшую у холодильника, и нанесла мужчине как минимум три удара по голове и один в грудь.
Мотив и признание вины
На суде обвиняемая полностью признала вину. Она объяснила, что собутыльник предложил ей интимную связь, а в состоянии алкогольного опьянения она отреагировала агрессивно.
Решение суда
Суд назначил девушке три года лишения свободы, однако наказание сделано условным.
"Приговор не будет приводиться в исполнение, если в течение трёх лет испытательного срока осуждённая своим поведением докажет исправление", — сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.
Итог
Таким образом, девушке предстоит три года испытательного срока, в течение которого она обязана доказать своё исправление.
