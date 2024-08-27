Ведущие мировые ученые обсудят на форуме в Архангельске проблемы состояния водохранилищ

На форуме в Архангельске с 16 по 20 сентября пройдет обсуждение состояния водохранилищ и рыбоводных водоемов с участием около 300 ведущих ученых из России, Беларуси и Азербайджана. Основные темы форума включают мониторинг водоемов, управление рыбными ресурсами Белого моря, а также вопросы систематики моллюсков.
Специалисты обсудят проблемы эвтрофикации водоемов и роли моллюсков в экосистемах. Также будет уделено внимание инвазивным видам моллюсков и их влиянию на экосистемы и паразитологические риски для человека и животных.
Фото: commons.wikimedia.org/Ted.ns (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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