Ведущие мировые ученые обсудят на форуме в Архангельске проблемы состояния водохранилищ

На форуме в Архангельске с 16 по 20 сентября пройдет обсуждение состояния водохранилищ и рыбоводных водоемов с участием около 300 ведущих ученых из России, Беларуси и Азербайджана. Основные темы форума включают мониторинг водоемов, управление рыбными ресурсами Белого моря, а также вопросы систематики моллюсков.

Специалисты обсудят проблемы эвтрофикации водоемов и роли моллюсков в экосистемах. Также будет уделено внимание инвазивным видам моллюсков и их влиянию на экосистемы и паразитологические риски для человека и животных.

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