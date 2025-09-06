Быстрый пирог с варёной сгущёнкой из простых продуктов — идеальный рецепт для занятых

Представьте себе: кусочек пирога, который тает во рту, пропитанный сладкой сгущенкой и усыпан орехами. Хотите узнать, как приготовить такой десерт дома? Этот рецепт пирога с вареной сгущенкой в духовке — настоящий хит для тех, кто любит быстрые и вкусные блюда. Он делается из доступных продуктов, получается очень нежным и идеально подходит для семейного чаепития. Не верите? Попробуйте сами!

Ингредиенты

Вареная сгущенка: 400 г

Пшеничная мука: 150 г

Сахар: 50 г

Молоко: 100 мл

Яйца: 4 шт. (среднего размера)

Разрыхлитель: 2 ч. л.

Грецкие орехи: 1 стакан

Изюм: 50 г

Пошаговое приготовление

Изюм промойте и замочите в теплой воде. Орехи порубите мелко ножом. Все продукты должны быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокую миску выложите 2/3 вареной сгущенки, добавьте яйца и взбейте миксером до однородности.

Просейте муку с разрыхлителем и сахаром (сахар можно пропустить, если пирог и так сладкий). Если любите послаще, добавьте обязательно. Введите в тесто промытый изюм и большинство измельченных орехов (немного оставьте для украшения). Перемешайте тщательно.

Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Время зависит от духовки — проверьте зубочисткой: если сухая, готово. Подогрейте молоко (не кипятите), смешайте с оставшейся сгущенкой и оставшимися орехами.

Полейте горячий пирог этой смесью, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 3 часа для пропитки. Можно есть сразу, но с пропиткой вкуснее. Разрежьте на кусочки и подавайте с чаем, кофе или холодным молоком.