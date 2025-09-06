Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог-пудинг
Пирог-пудинг
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:52

Быстрый пирог с варёной сгущёнкой из простых продуктов — идеальный рецепт для занятых

Повар представил способ приготовления пирога с варёной сгущёнкой

Представьте себе: кусочек пирога, который тает во рту, пропитанный сладкой сгущенкой и усыпан орехами. Хотите узнать, как приготовить такой десерт дома? Этот рецепт пирога с вареной сгущенкой в духовке — настоящий хит для тех, кто любит быстрые и вкусные блюда. Он делается из доступных продуктов, получается очень нежным и идеально подходит для семейного чаепития. Не верите? Попробуйте сами!

Ингредиенты

  • Вареная сгущенка: 400 г
  • Пшеничная мука: 150 г
  • Сахар: 50 г
  • Молоко: 100 мл
  • Яйца: 4 шт. (среднего размера)
  • Разрыхлитель: 2 ч. л.
  • Грецкие орехи: 1 стакан
  • Изюм: 50 г

Пошаговое приготовление

Изюм промойте и замочите в теплой воде. Орехи порубите мелко ножом. Все продукты должны быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокую миску выложите 2/3 вареной сгущенки, добавьте яйца и взбейте миксером до однородности.

Просейте муку с разрыхлителем и сахаром (сахар можно пропустить, если пирог и так сладкий). Если любите послаще, добавьте обязательно. Введите в тесто промытый изюм и большинство измельченных орехов (немного оставьте для украшения). Перемешайте тщательно.

Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте при 180 градусах 35-40 минут. Время зависит от духовки — проверьте зубочисткой: если сухая, готово. Подогрейте молоко (не кипятите), смешайте с оставшейся сгущенкой и оставшимися орехами.

Полейте горячий пирог этой смесью, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 3 часа для пропитки. Можно есть сразу, но с пропиткой вкуснее. Разрежьте на кусочки и подавайте с чаем, кофе или холодным молоком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Заварное тесто для профитролей готовится с яйцами и маслом сегодня в 8:42

Как приготовить идеальное заварное тесто за час: пошаговый рецепт без секретных ингредиентов

Откройте секрет идеальных профитролей: легкое заварное тесто, которое всегда поднимается и радует. Сладкий крем или сыр — выбор за вами!

Читать полностью » Тушеная свинина с овощами в казане является сытным блюдом сегодня в 8:28

Быстрый способ приготовить сытный обед — секреты тушения свинины в казане

Тушеная свинина с овощами в казане — простое и яркое блюдо, которое украсит любой стол. Узнайте, как приготовить сочное мясо с насыщенным вкусом и ароматом.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий сегодня в 7:40

Салат Цезарь без переплат: курица и зелень, превращающие здоровое питание в дешёвый и быстрый ритуал

Узнайте, как приготовить салат Цезарь с курицей в стиле правильного питания — лёгкий, вкусный и полезный рецепт без лишних калорий и майонеза!

Читать полностью » Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке сегодня в 7:25

Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда

Узнайте секреты приготовления классического венского шницеля: хрустящая панировка и нежное мясо ждут вас! Рецепт с ингредиентами и шагами для домашнего ужина.

Читать полностью » Обновлённый рецепт капрезе: томаты, моцарелла, фасоль и шпинат сегодня в 7:22

Такой капрезе вы ещё не пробовали: привычные ингредиенты играют по-новому

Необычный капрезе с фасолью и шпинатом превращает знакомую классику в сытное и освежающее блюдо. Узнайте, чем он удивляет на вкус.

Читать полностью » Шеф-повара запекают баклажаны с моцареллой и помидорами в духовке сегодня в 6:37

Скромный баклажан против королевского пиршества: парадокс запекания с моцареллой

Узнайте, как приготовить невероятно вкусные баклажаны с моцареллой и помидорами, запечённые в духовке — простое блюдо с насыщенным ароматом и нежной текстурой.

Читать полностью » Шеф-повар запекает пирог с айвой с добавлением корицы сегодня в 6:23

Быстрый рецепт пирога с айвой для тех, кто ценит вкус и время

Узнайте, как приготовить простой и вкусный пирог с айвой — хрустящая основа, нежный крем и ароматные дольки фруктов сделают десерт незабываемым!

Читать полностью » Индейка с грибами в сливочном соусе сохраняет нежность сегодня в 5:34

Парадокс ужина: индейка с грибами перевернет ваши представления о соусе

Обнаружьте простой рецепт сочной индейки с грибами в ароматном соусе — идеальный семейный ужин на 4 порции. Гарнир станет вкуснее!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

"Известия": обучение вождению разрешат на автобазах и в транспортных компаниях
Красота и здоровье

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта
Садоводство

Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно
Авто и мото

В России назвали автомобили с лучшей ликвидностью: Toyota Corolla, Camry и Hyundai Solaris — "Автостат"
Питомцы

Ветеринары объяснили риски содержания совы дома
Туризм

Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа
Авто и мото

В Белоруссии автомобили Belgee подешевели: S50 теперь стоит от ₽1,43 млн — данные Quto
Спорт и фитнес

Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet