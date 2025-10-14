Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© Flickr by alicegop is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:05

Как избавиться от конденсата на унитазе навсегда: простые решения для квартиры

Конденсат на бачке унитаза: что делать и как предотвратить образование влаги

Появление капель воды на бачке унитаза — не безобидная мелочь. Со временем они превращаются в лужи на полу, а за ними приходит и плесень. Чтобы избавиться от этой неприятности, нужно понять, почему она возникает и какие меры действительно работают.

Откуда берётся конденсат

Конденсат появляется, когда температура воздуха и поверхности бачка различаются на 8-15 °C. Тёплый влажный воздух соприкасается с холодным керамическим баком — и на нём оседают капли воды.

На влажность в квартире влияет множество факторов:

  • частая сушка белья,
  • принятие горячего душа,
  • отсутствие вентиляции,
  • герметичные пластиковые окна без достаточного притока воздуха.

Если система проветривания в доме работает плохо, влажный воздух застаивается, и холодные поверхности начинают "плакать".

Проверьте вентиляцию

Начать стоит с самого простого — проверки тяги в вентиляционном канале.

  1. Поднесите лист бумаги к решётке.
  2. Отпустите его.
  3. Если лист прилипает — тяга есть, если падает — канал засорён.

Сообщите о проблеме обслуживающей организации: чистку должны проводить специалисты.

Дополнительно можно установить вентилятор с датчиком влажности - он будет включаться автоматически, когда уровень влаги превышает норму.

Используйте осушитель воздуха

Если влажность в квартире постоянно высокая, выручит осушитель воздуха. Приборы делятся на два типа:

  • Абсорбционные - впитывают влагу с помощью наполнителя (например, силикагеля).
  • Конденсационные - охлаждают воздух, превращая пар в воду, которая собирается в резервуаре.

Такое устройство особенно полезно для ванных комнат и туалетов без окон.

Следите за сантехникой

Иногда причина — не в воздухе, а в самом унитазе. Если вода непрерывно течёт в бачок и не успевает прогреться, его стенки постоянно остаются холодными, что и вызывает конденсат.

Проверьте запорный механизм: возможно, клапан не держит или поплавок застрял. При необходимости замените комплектующие — это дешевле, чем менять плитку, испорченную влагой.

Если к старой модели уже не выпускают детали, стоит задуматься о покупке нового унитаза.

Какой унитаз выбрать, чтобы не было конденсата

Современные производители предлагают модели, в которых проблема решена конструктивно. При выборе обратите внимание на два параметра:

  • Два режима слива. Это позволяет экономить воду и снижает количество холодной жидкости, поступающей в бачок.
  • Двухконтурная система. В таких моделях пластиковый внутренний бак помещён в керамический корпус, между ними — теплоизоляция. Холодная вода не контактирует с внешними стенками, и конденсат просто не появляется.

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте работу вентиляции — при необходимости прочистите канал.
  2. Установите вытяжной вентилятор или осушитель воздуха.
  3. Убедитесь, что бачок не протекает и клапан исправен.
  4. При необходимости замените унитаз на модель с теплоизоляцией.
  5. После душа или стирки открывайте окно или включайте вентиляцию.

Таким образом, бороться с влагой на бачке можно разными способами — от улучшения вентиляции до выбора современной сантехники. Главное — не откладывать решение проблемы: ведь пара капель, если их игнорировать, способны привести к разрушению покрытия, появлению неприятного запаха и даже плесени. А значит, забота о сухом воздухе — это не только вопрос комфорта, но и здоровья вашего дома.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рассказали, как правильно подбирать декор для уютного и гармоничного интерьера сегодня в 0:03
Декор, который мешает жить: как из стильной квартиры получается хаос

Как не превратить дом в хаотичный музей безвкусицы? Простые правила подбора декора помогут создать уют и визуальную гармонию.

Читать полностью » Производители бытовой химии напомнили: для дезинфекции поверхностей нужно выдерживать средство не менее 5 минут вчера в 23:20
Секунды решают всё: одна ошибка при дезинфекции делает уборку бессмысленной

Старые привычки уборки больше не работают. Почему современные способы чистоты эффективнее и как изменить свой подход, чтобы дом сиял без лишних усилий.

Читать полностью » Эксперты советуют проводить самоочистку стиральной машины раз в месяц для удаления запахов и налёта вчера в 22:14
Нажмите две кнопки — и барабан засияет: секрет, который не указан в инструкции

Большинство даже не догадывается, что стиральная машина способна очищаться сама. Всего два нажатия — и техника избавится от грязи и запаха без химии.

Читать полностью » Эксперты: соль и лимонная кислота помогают убрать серый налёт с тканей вчера в 21:07
Серый налёт исчезает без кипячения — всё дело в трёх ложках одного раствора

Серые носки, тусклые полотенца или пожелтевшее бельё — не повод их выбрасывать. Всего три простых ингредиента способны вернуть вещам первозданную свежесть.

Читать полностью » Пищевая сода помогает удалить пятна пота с белых вещей без отбеливателя вчера в 20:12
Белые рубашки снова как новые — без отбеливателя и стирки до дыр

Желтые следы на белых футболках больше не проблема: обычная сода и немного воды способны вернуть одежде свежесть без вреда для ткани.

Читать полностью » Хлорофитум, хамедорея и сансевиерия названы лучшими растениями для очистки воздуха вчера в 19:51
Выращивайте не просто цветы — выращивайте уют: зелёные герои вашей квартиры

Какие растения реально улучшают воздух, увлажняют комнату и поднимают настроение, а какие — опасны для питомцев. Подбираем "зелёных героев" под вашу квартиру.

Читать полностью » Россияне могут вернуть до 260 тысяч рублей за отделочные работы при покупке квартиры вчера в 18:40
После ремонта можно вернуть сотни тысяч: как получить налоговый вычет за отделку квартиры

Часть расходов на отделку квартиры можно вернуть — главное, правильно собрать документы и не перепутать «ремонт» с «отделкой».

Читать полностью » Борная кислота, сода и эфирные масла помогают в борьбе с тараканами — советы экспертов вчера в 17:34
Тараканы бегут сами: 9 дешёвых средств, которые работают лучше химии

Девять простых способов сделать дом непригодным для тараканов — без химии и запаха. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне.

Читать полностью »

Новости
Наука
Автономный дрон Redwing начал первую миссию глобального мониторинга океанов планеты - Даг Уэбб
Авто и мото
Кондиционер в автомобиле осушает воздух и помогает бороться с запотеванием стёкол зимой
СФО
Жители Югры выбрали школы с лучшей атмосферой и педагогами — результаты опроса 2ГИС
Садоводство
Российские агрономы: подзимний посев укропа в октябре позволяет собрать урожай уже в апреле
Технологии
Sora-2 и другие ИИ-видеогенераторы ставят под угрозу доверие к визуальным доказательствам
УрФО
В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже
Питомцы
Ветеринары уточнили: морковь безопасна для собак при дозировке до трёх раз в неделю
Авто и мото
Автоаналитики сообщили о росте интереса к рамным конструкциям у пикапов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet