Конденсат на окне
© freepik by rawpixel.com is licensed under Public Domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:56

Когда окно плачет: как влага и пыль проникают в стеклопакет

Специалисты назвали причины появления конденсата и пыли внутри стеклопакета

Пластиковые окна обычно радуют тишиной и теплом, но иногда внутри стеклопакета появляется конденсат или пыль — будто стекла "потеют". Это признак нарушения герметичности именно между стёклами, а не на внутренней поверхности в комнате. Причин у такой поломки несколько, а решение по факту одно — заменить стеклопакет, не трогая раму.

Откуда берётся влага между стёклами

Заводской брак

Производители дают гарантию на стеклопакеты на 2-3 года. Если в этот срок внутри появился конденсат или "пылят" камеры, скорее всего, нарушена герметичность из-за дефекта.

"Заводская гарантия обычно действует только в том случае, если окна устанавливали монтажники от завода, то есть профессионалы", — пояснила совладелица компании по продаже, установке и обслуживанию окон "Окна "Домострой"" Наталья Конкина.

Даже крошечный песчинка в зоне прижима способна "подорвать" контур уплотнения — влага начнёт проникать в камеры.

Ошибки монтажа

Непрофессиональная установка ведёт к перекосу рамы, повреждению уплотнителей, неправильной фиксации стеклопакета. Результат одинаков: контур "дыхает", в камерах циркулирует влажный воздух, оседает пыль.

Жёсткая эксплуатация

Сильные перепады температур в неотапливаемых помещениях (лоджии, веранды, зоны у бассейна), "гуляющий" фундамент, резкие хлопки створками — всё это нагрузка на стеклопакет и его герметик.

"Когда мы в своём доме остеклили помещение бассейна окнами в пол, не дождавшись, пока фундамент устоится, несколько стеклопакетов треснули. Именно за счёт того, что фундамент "гулял"", — сказала Наталья Конкина.

Что можно (и чего нельзя) починить

Плохая новость: если конденсат или соринка внутри камер, "вымыть" стеклопакет нельзя — он герметичный и неремонтопригодный, попытка вскрытия почти всегда заканчивается полной заменой.
Хорошая новость: менять целое окно не требуется. Достаточно заменить сам стеклопакет в существующей раме — быстро и без глобального ремонта проёма.

"Почему-то многие даже не в курсе, что не обязательно выставлять всё окно, ставить новое. Рама-то у вас нормальная. Достаточно просто заменить стеклопакет", — отметила Наталья Конкина.
Замер нужен точный: ширина, высота и обязательно толщина пакета. Не уверены — вызывайте замерщика.

Сколько это стоит

Замена стеклопакета в разы дешевле нового окна. Простой ориентир: при цене окна около 20 000 ₽ сам стеклопакет обойдётся примерно в 2 000-3 000 ₽ - экономия очевидна.

Когда "грязь" снаружи

Белые разводы на внешнем стекле часто оказываются следами извести: протек козырёк, откосы на известковой смеси, во время ремонта попал раствор. Обычные чистящие не берут такие пятна, но есть простой приём:

"Оно прекрасно убирает эти известковые потёки", — посоветовала Наталья Конкина.

Нанесите средство от накипи для чайника на загрязнение, подождите 5-10 минут, протрите мягкой тряпкой и смойте водой.

Короткий чек-лист

• Запотевание или пыль внутри камер = разгерметизация. Ремонт неэффективен, решение — замена стеклопакета.
• Проверьте гарантию (обычно 2-3 года), особенно если монтировал заводской сервис.
• При заказе нового стеклопакета критичны три параметра: ширина, высота, толщина.
• Внешние известковые потёки удаляются средством от накипи (выдержка 5-10 минут и мягкая чистка).
• Если конденсат с "комнатной" стороны стекла, это другая история: нужна настройка проветривания и контроль влажности в помещении — но к герметичности стеклопакета это не относится.

Итог прост: когда "потеет" именно внутри стеклопакета, спасает только его замена. Процедура занимает немного времени, стоит заметно дешевле нового окна и возвращает прозрачность без капитального ремонта.

