Инновационный бетон: новые добавки сделали его прочнее и долговечнее

Российские ученые совместно с коллегами из Нигерии и Гамбии разработали новую бетонную смесь, которая благодаря использованию базальтовых волокон разного диаметра, древесного угля и золы рисовой шелухи обладает повышенной прочностью и долговечностью.
Эти инновационные добавки значительно увеличивают устойчивость бетона к механическим и термическим нагрузкам, что делает его перспективным для применения в строительстве специальных и защитных сооружений.
Волокна из базальта препятствуют образованию трещин, а использование двух и более типов волокон создает эффект синергии, усиливая положительные свойства смеси. Дополнительно древесный уголь снижает плотность бетона, позволяя создавать легкие конструкции, устойчивые к высоким температурам. Зола рисовой шелухи, в свою очередь, заполняет промежутки между другими компонентами смеси, что повышает монолитность материала и способствует решению экологических проблем, связанных с утилизацией этого отхода. Исследуемые образцы показали способность быстро застывать, что сокращает процесс производства, сообщают Известия.
Эти улучшенные характеристики бетона делают его особенно подходящим для строительства военной инфраструктуры, мостов и фундаментов зданий, которые контактируют с водой. Однако вопрос о соотношении цена-качество остается важным, так как от него зависит востребованность этой разработки.
Бетон — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального или органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.
Фото: commons.wikimedia.org/Thamizhpparithi Maari (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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