Не просто дорожка! Отмостка спасает фундамент от разрушения — вот как она работает
Многие домовладельцы воспринимают отмостку просто как удобную дорожку вокруг здания, не задумываясь о её настоящем назначении. На самом деле это не элемент декора, а важная часть конструкции, от которой напрямую зависит долговечность фундамента.
Отмостка защищает дом от влаги, промерзания и разрушения, а также придаёт постройке завершённый и аккуратный вид. Разберёмся, как она работает, из чего состоит и как сделать прочную бетонную отмостку своими руками.
Что такое отмостка и зачем она нужна
Отмостка — это сплошная полоса вокруг дома шириной не менее 1 метра, примыкающая к цоколю под небольшим уклоном от здания. Благодаря этому вода во время дождя или таяния снега уходит в сторону участка, а не к фундаменту.
"Отмостка защищает грунт от размывания и уменьшает намокание почвы у фундамента, предотвращая промерзание и разрушение основания", — отмечают инженеры-строители.
Основные функции отмостки:
• защита фундамента от влаги и морозного пучения;
• предотвращение размывания грунта;
• создание аккуратного внешнего вида;
• уменьшение теплопотерь;
• защита от корней растений, способных повредить бетон.
Если в доме есть подвал, утеплённая отмостка помогает сохранять тепло и предотвращает промерзание стен.
Виды отмосток
|Тип отмостки
|Особенности
|Преимущества
|Жёсткая (бетон, асфальт, плитка)
|Имеет монолитное водонепроницаемое покрытие
|Прочность, долговечность, минимальный уход
|Мягкая (гравий, щебень, земля)
|Состоит из сыпучих материалов
|Дешевле, подходит для садового дизайна
|Утеплённая
|Содержит слой теплоизоляции (пенополистирол, пенопласт)
|Снижает промерзание грунта и теплопотери
Из чего делают отмостку
Для бетонной конструкции понадобятся:
-
песок и гравий;
-
цемент и вода;
-
арматурная сетка;
-
гидроизоляция (рубероид, мембрана);
-
битумная мастика;
-
теплоизоляционные плиты (для утепления);
-
доски для опалубки;
-
уплотнительный шнур для швов.
Как сделать бетонную отмостку своими руками
Работы выполняются на завершающем этапе строительства, когда стены и крыша уже готовы.
1. Подготовка
Очистите пространство вокруг дома на ширину 1,5-2 м. Удалите мусор, корни растений и остатки строительных материалов.
Очистите цоколь от грязи и обработайте металлические элементы антикоррозийным грунтом.
2. Земляные работы
Выкопайте траншею глубиной 25-30 см и шириной на 20-30 см больше проектной отмостки.
На дно насыпьте слой песка толщиной 5-7 см, разровняйте и утрамбуйте, придавая небольшой уклон (около 3 см на 1 м) от дома.
3. Устройство опалубки
Из досок соберите опалубку по периметру дома. Верхний край должен находиться на уровне будущей поверхности отмостки — это поможет контролировать высоту и форму при заливке бетона.
4. Утепление и гидроизоляция
Если планируется утеплённая конструкция, уложите на песок экструдированный пенополистирол или плотный пенопласт.
Поверх него расстелите гидроизоляционный материал с заходом на цоколь (10-20 см выше уровня отмостки). Крепить гидроизоляцию можно битумной мастикой или дюбелями.
5. Армирование и заливка
На гидроизоляцию уложите арматурную сетку, установите через каждые 2-2,5 м деревянные доски для формирования деформационных швов.
Приготовьте бетонный раствор (цемент М400, песок и гравий в пропорции 1:3:4) и залейте опалубку.
Пока бетон не схватился, придайте поверхности уклон. После застывания удалите опалубку и вставьте уплотнительный шнур в швы.
Когда нужно утеплять отмостку
Утепление обязательно, если:
• в доме есть отапливаемый подвал или цокольный этаж;
• фундамент мелкозаглублённый;
• дом построен на глинистом или влажном грунте;
• регион отличается суровыми зимами.
Теплоизоляция предотвращает промерзание грунта и образование трещин в бетоне, а также экономит энергию на отопление.
Частые ошибки при устройстве отмостки и как их избежать
-
Нет уклона. Вода застаивается у стен и разрушает фундамент.
Контролируйте уклон строительным уровнем: у стены — выше на 3 см, чем на расстоянии 1 м от дома.
-
Слишком узкая полоса. Осадки попадают на землю, а не на отмостку.
Делайте ширину минимум на 20 см больше свеса крыши.
-
Неправильная гидроизоляция. Вода затекает под бетон.
Материал укладывайте с нахлёстом и проклеивайте мастикой.
-
Отсутствие деформационных швов. Бетон трескается при перепадах температур.
Делайте швы каждые 2-2,5 м и заполняйте уплотнителем.
-
Работа по сырому грунту. Основание проседает, появляются трещины.
Работы проводите только в сухую погоду.
Плюсы правильно устроенной отмостки
|Преимущество
|Результат
|Защита фундамента
|Предотвращает размывание и промерзание
|Улучшение дренажа
|Вода отводится от стен
|Эстетика
|Дом выглядит аккуратно
|Долговечность конструкции
|Меньше затрат на ремонт
3 интересных факта
Правильная отмостка увеличивает срок службы фундамента в среднем на 20-30 лет.
В старинных усадьбах вместо бетона использовали глину, щебень и плитняк — такой вариант тоже служил десятилетиями.
Современные утеплённые отмостки помогают экономить до 15% тепла в доме зимой.
