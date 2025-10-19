Не просто дорожка! Отмостка спасает фундамент от разрушения — вот как она работает

Многие домовладельцы воспринимают отмостку просто как удобную дорожку вокруг здания, не задумываясь о её настоящем назначении. На самом деле это не элемент декора, а важная часть конструкции, от которой напрямую зависит долговечность фундамента.

Отмостка защищает дом от влаги, промерзания и разрушения, а также придаёт постройке завершённый и аккуратный вид. Разберёмся, как она работает, из чего состоит и как сделать прочную бетонную отмостку своими руками.

Что такое отмостка и зачем она нужна

Отмостка — это сплошная полоса вокруг дома шириной не менее 1 метра, примыкающая к цоколю под небольшим уклоном от здания. Благодаря этому вода во время дождя или таяния снега уходит в сторону участка, а не к фундаменту.

"Отмостка защищает грунт от размывания и уменьшает намокание почвы у фундамента, предотвращая промерзание и разрушение основания", — отмечают инженеры-строители.

Основные функции отмостки:

• защита фундамента от влаги и морозного пучения;

• предотвращение размывания грунта;

• создание аккуратного внешнего вида;

• уменьшение теплопотерь;

• защита от корней растений, способных повредить бетон.

Если в доме есть подвал, утеплённая отмостка помогает сохранять тепло и предотвращает промерзание стен.

Виды отмосток