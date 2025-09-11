Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Бетонный потолок: модный тренд или ошибка, которая превратит квартиру в подвал

Дизайнер Татьяна Безверхая объяснила, как правильно оформить бетонный потолок

Бетонный потолок сегодня стал модным интерьерным приёмом: его ценят за индустриальный шарм, брутальность и лаконичность. Но за эффектным внешним видом скрываются технические нюансы, без которых квартира рискует превратиться не в стильный лофт, а в пространство с ощущением недоделанного ремонта.

Настоящий бетон или имитация

В новостройках часто достаётся ровная плита перекрытия, которую так и хочется оставить "как есть". В нежилых пространствах — кафе, мастерских, шоурумах — это решение смотрится органично. Но в квартире может возникнуть ряд проблем:

  • бетон холодный, особенно если сверху некачественная теплоизоляция;

  • у плиты практически нет звукоизоляции, слышны шаги соседей, лифт или шум дождя;

  • поверхность редко бывает идеально ровной.

"Лучше сделать "обманку": бетонную штукатурку по гипсокартону. Вид будет тот же, но при этом получится утеплить и звукоизолировать потолок", — советует дизайнер Татьяна Безверхая.

Если решите оставить натуральную плиту, её обязательно нужно подготовить: зашпатлевать и отшлифовать, загрунтовать в несколько слоёв, а затем покрыть лаком. Матовый акрил придаст бархатистую текстуру, глянцевый — эффект "мокрого бетона". В лак можно добавить пигмент, изменив оттенок от светло-серого до графитового.

Освещение и проводка

Бетон требует продуманного подхода к свету. Хорошо смотрятся трековые системы, индустриальные подвесы, металлические или деревянные светильники. Для мягкости можно использовать хрусталь или округлые полупрозрачные формы.

Скрыть проводку в бетоне сложно, поэтому часто выбирают открытую схему. Чтобы она выглядела гармонично, применяют чёрные провода и гофру для тёмных потолков, либо медные трубки и ретро-проводку для светлых вариантов. В случае с гипсокартонной "обманкой" проводку можно полностью спрятать, оставив на виду только декоративные элементы.

Как добавить акценты

Чтобы серый потолок не выглядел слишком мрачным, дизайнеры советуют использовать яркие детали. Например, красный светильник, который перекликается с постером на стене или креслом в гостиной. Такой приём объединяет интерьер и делает его более динамичным.

Итог

Бетонный потолок — эффектный тренд, но только при грамотной реализации. Настоящий бетон требует тщательной обработки, а имитация даёт больше комфорта и возможностей. Главное — не забывать о тепле, звукоизоляции и правильно подобранном освещении. Тогда брутальность материала станет достоинством, а не проблемой.

