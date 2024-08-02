Экоактивисты продолжают протесты и выкрикивают лозунги: на этот раз это коснулось известной певицы

В Варшаве прошла акция протеста экоактивистов у входа на концерт Тейлор Свифт. Участники митинга выступили с плакатами, на которых были написаны лозунги: "Богачи живут за наш счет" и "Супербогачи убивают нас". Протест организовала группа Ostatnie Pokolenie. Местом для их акции стал Национальный стадион в Варшаве, который является самым крупным стадионом в Польше, где и запланировано выступление известной певицы.

Группа заявила, что въезд на стадион заблокирован. Они также опубликовали видео, демонстрирующее, как активисты мешают автомобилям заехать на территорию стадиона.

До этого протестующие уже организовывали блокады на основных автодорогах столицы, нарушали проведение концерта классической музыки в Варшавской филармонии и испачкали памятник Варшавской сирене, который считается одной из важнейших достопримечательностей города.

Фото: flickr.com/Ronald Woan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)