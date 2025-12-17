Пустые кресла вместо аншлага: тульский концерт Долиной столкнулся с неожиданным провалом продаж

Новогодний концерт известной исполнительницы в Туле столкнулся с неожиданно низким спросом: за несколько недель до выступления значительная часть зала остаётся пустой. Ситуация привлекла внимание на фоне недавних судебных новостей, связанных с именем артистки. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Продажи билетов на январское выступление

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной запланирован на 4 января и должен пройти во дворце культуры «Туламашзавод». Согласно информации, размещённой на сайте учреждения, зал рассчитан на 724 зрителя. Однако на момент публикации свободными оставались 344 места, что составляет почти половину от общей вместимости.

Отдельно отмечается ситуация с самыми дорогими билетами. Первый ряд, стоимость мест в котором достигает 7,5 тысячи рублей, практически не распродан — занято лишь одно кресло. Остальные категории также демонстрируют умеренные темпы продаж, несмотря на праздничный период и статус сольного концерта.

Контекст вокруг имени артистки

Интерес к мероприятию развивается на фоне судебных разбирательств, связанных с недвижимостью Ларисы Долиной. Во вторник Верховный суд России признал Полину Лурье собственником квартиры, ранее приобретённой у певицы, отменив предыдущие судебные решения по этому делу.

Ранее, в конце марта, Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку купли-продажи. Артистка заявляла, что стала жертвой мошенников и дала согласие на продажу, находясь в заблуждении. Тогда суд прекратил право собственности Лурье и признал его за Долиной, а апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение.

Судебное решение и его последствия

После этого адвокат Полины Лурье обратилась в Верховный суд, который в итоге пересмотрел дело и вынес иное решение. Таким образом, именно Лурье была признана законным собственником спорной квартиры, что поставило точку в длительном судебном процессе.

Продажи билетов на концерт в Туле формально не связаны с судебной историей, однако совпадение по времени сделало эти события частью одного информационного фона, в котором сейчас фигурирует имя Ларисы Долиной.