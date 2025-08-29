Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Надежда Кадышева
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by Владимир Швец is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:29

Концерт Кадышевой превратился в хаос: как зрители спасались от давки

Поклонница Кадышевой рассказала о давке и беспорядке на концерте в Москве

Хаос на концерте, долгожданное выступление любимой артистки и… желание поскорее уйти домой. Именно так описывают вечер поклонники Надежды Кадышевой, которые пришли в Зеленый театр в Москве, но вместо музыки столкнулись с давкой и полным беспорядком.

"Билетов было в три раза больше, чем мест"

Жительница столицы Мария поделилась в интервью "Газете.ру" впечатлениями от того, что происходило на площадке. Она утверждает, что на концерт продали значительно больше билетов, чем театр способен вместить.

"Это просто был кошмар. Концерт начался в восемь, нас пустили только к девяти часам туда, потому что на входе была адская давка, все стояли и непонятно куда пролазили. Те, кто должны были относиться, например, к амфитеатру, пролазили в любую точку, и никто их в этом не ограничивал… Билетов было продано в 3-4 раза больше, чем может вместить эта площадка", — рассказала Мария.

По её словам, люди буквально заполнили все пространство: стояли на скамейках, перекрывали проходы, а к своим местам пробраться было невозможно. Даже обладатели дорогих билетов — по 5500 рублей за место в партере — оказывались в общей толпе.

Давка, страх и вынужденный уход

Девушка признаётся, что уже в первые минуты почувствовала себя плохо:

"Мы пытались протиснуться, нас зажали в этой давке. Я уже начала просто задыхаться, поняла, что дальше не пойду", — рассказала Мария.

В итоге вместе с подругами ей пришлось покинуть концерт всего через пять минут после начала. Две из компании кое-как пробрались в зал, остальные просто вышли в шоке от происходящего.

Особое недоумение вызвало отсутствие привычной системы турникетов и контроля билетов: обычно каждую зону — фан, партер, амфитеатр, VIP — строго разделяют. В этот раз зрители перемешались, и люди с билетами за 2-3 тысячи рублей спокойно проходили в зоны, где места стоили в несколько раз дороже.

"Самый ужасный концерт в моей жизни"

Мария утверждает, что сцену фактически было не видно — её закрывали толпы людей и деревья. В зону с экранами тоже не прорваться.

"Это был самый ужасный концерт в моей жизни, я очень расстроена. Получается, я даже не посмотрела концерт не потому, что мне не понравилось, а потому что физически не могла туда попасть", — рассказала девушка.

Она добавила, что ранее на этой площадке организация была на совершенно другом уровне.

Требование вернуть деньги

Мария планирует добиваться возврата стоимости билетов, но пока это безрезультатно.

"Я не знаю, куда писать для того, чтобы вернуть деньги, потому что я ушла с этого концерта через пять минут после того, как вошла, потому что меня там чуть не задавили и не удушили. Я выложила рилс, написала концертному директору Надежды, но никакого ответа я получить не могу", — сказала зрительница.

Билеты она купила за пять месяцев до концерта, поэтому ожидания были особенно высокими. Разочарование от несостоявшегося вечера только усилило молчание организаторов.

Жалобы других фанатов

Неудовлетворённые зрители делятся похожими историями. 28 августа Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что многие поклонники Кадышевой жаловались не только на давку, но и на то, что сцену закрывали деревья. Кроме того, некоторые посетители отмечали, что на входе не проверяли сумки и личные вещи. В результате часть публики пронесла алкоголь, что ещё сильнее осложнило обстановку.

