Юбилей без зала: почему большой концерт Ларисы Долиной не собрал зрителей

Отмена юбилейного концерта Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки стала не только культурным событием, но и показательной историей с точки зрения экономики шоу-бизнеса. За внешне формальной формулировкой об отмене мероприятия скрываются финансовые риски, договорные обязательства и репутационные последствия для всех участников процесса. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

Почему концерт не состоялся

Основной причиной отмены юбилейного концерта Ларисы Долиной стали низкие продажи билетов. По оценке экспертов, в подобных случаях решение об отмене принимается на этапе, когда становится очевидно, что выручка не покроет затраты на аренду площадки, техническое обеспечение и продвижение события.

Как отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, подобные ситуации нередки для масштабных проектов. Концерты в крупных залах требуют значительных вложений, и при слабом спросе финансовые риски быстро выходят за допустимые рамки.

Кто понесет финансовые потери

По словам Хаминского, организация концертов звезд обычно строится по одной из двух моделей, и в случае с юбилеем Ларисы Долиной, вероятнее всего, использовалась схема с привлечением продюсерской компании. Именно она берет на себя финансирование, аренду площадки и основные риски, в то время как артист получает гарантированный гонорар или процент от сборов.

"Организация концертов звезд эстрады обычно строится по одной из двух моделей. В первой артист или его компания берут на себя все риски и организацию, получая в случае успеха всю выручку. Однако для масштабных проектов чаще используется вторая модель — с привлечением профессиональной продюсерской компании. В этой схеме артист получает гарантированный гонорар или процент от сборов, обычно не превышающий 30-40%, но освобождается от организационной и финансовой ответственности за провал. С высокой долей вероятности юбилейный концерт Ларисы Долиной был организован по такой схеме", — сказал юрист Александр Хаминский.

Репутационные риски и возможные выводы

Юрист подчеркнул, что отмена концерта всегда несет не только финансовые, но и репутационные потери. Для артиста это может отразиться на имидже и повлиять на переговоры по будущим контрактам. Для организаторов — это прямые убытки и риск снижения доверия со стороны площадок и партнеров.

По мнению Хаминского, в сложившейся ситуации певице и ее команде имеет смысл пересмотреть формат работы с аудиторией. Ставка на более камерные и гарантированно востребованные мероприятия может снизить риски и обеспечить стабильный интерес публики без масштабных финансовых потерь.