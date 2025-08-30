Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:16

Почему 2–3 дня в месяце важнее остальных для будущей беременности

Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия

Планирование беременности требует внимательного отношения к здоровью и знания физиологических особенностей организма. Репродуктолог Ольга Белоусова рассказала, в какие дни цикла вероятность зачатия самая высокая и какие факторы могут повлиять на успех.

Лучшие дни для зачатия

Беременность с наибольшей вероятностью наступает в период овуляции — выхода созревшей яйцеклетки из яичника.

"Идеальное время для зачатия — это за 2-3 дня до овуляции и в день самой овуляции", — пояснила репродуктолог Ольга Белоусова.

Такой временной промежуток считается "фертильным окном", когда оплодотворение наиболее реально.

Частота половых контактов

Слишком редкие или слишком частые попытки могут снижать шансы. Оптимально иметь половые контакты каждые 1-2 дня в период овуляции. Это обеспечивает достаточное количество активных сперматозоидов и повышает вероятность оплодотворения.

Факторы, влияющие на фертильность

• Отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) значительно повышает шансы на успешное зачатие.
• Подвижность сперматозоидов может снижаться при использовании смазок.
• Как избыточный, так и недостаточный вес негативно влияют на репродуктивное здоровье, поэтому поддержание нормальной массы тела играет важную роль.

Таким образом, для успешного зачатия важно учитывать не только дни цикла, но и общее состояние здоровья обоих партнёров.

