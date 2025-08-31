Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 5:25

Авто, которые могли изменить историю, но остались прототипами

Autocar назвал концепт-кары, повлиявшие на дизайн серийных автомобилей

Концепт-кары всегда были больше, чем просто машины. Они воплощали мечты дизайнеров и инженеров о будущем, которое иногда оказывалось слишком смелым для своего времени. С 1930-х годов такие автомобили демонстрировали новые формы, технологии и идеи, некоторые из которых спустя десятилетия стали частью серийных моделей. Но чаще всего эти прототипы оставались лишь яркими экспериментами.

Журнал Autocar выбрал самые удивительные концепты, оставившие заметный след в истории.

Alfa Romeo Carabo (1968)

Марчелло Гандини будто заглянул в XXI век, создавая Carabo — низкий клиновидный кузов и футуристичные линии выделяли машину на фоне автомобилей 60-х. Серии она так и не дождалась, но стала предвестником другой легенды — Lamborghini Countach.

Mazda RX-500 (1970)

RX-500 выглядел как суперкар: средний мотор, двери-бабочки и стремительный силуэт. Но на деле это был исследовательский проект по безопасности. Самым необычным решением стала система задних фонарей, показывающих другим водителям, ускоряется машина или тормозит.

Pontiac Firebird Trans Am Type K (1977)

Неожиданная идея — превратить Firebird в универсал. Два прототипа даже оснастили дверями "крыло чайки". Проект был амбициозным, но слишком дорогим для серийного выпуска.

Chrysler ETV-1 (1979)

Электромобили были актуальны задолго до Tesla. В 1979 году Chrysler представил ETV-1 — электрический испытательный автомобиль. Несмотря на футуристичную внешность, интерес публики к "зеленым" технологиям тогда оказался минимальным.

Volvo YCC (2003)

Проект YCC создавался командой женщин-дизайнеров и предлагал простые, но гениальные решения. Например, горловину бачка омывателя вынесли на боковую часть кузова, избавив водителя от необходимости открывать капот. Машина выглядела современно и практично, а слоган "для современных людей" звучал в начале нулевых почти революционно.

Saab Aero X (2006)

Компания напомнила о своем авиакорне. У Aero X не было привычных дверей: вся кабина поднималась вверх целиком. Двигатель на биоэтаноле выдавал 400 л. с., а дизайн обещал новый стиль марки. Увы, Saab закрылся менее чем через десять лет.

Volkswagen Concept BlueSport (2009)

Легкий родстер с двухлитровым дизелем обещал экономичность и азарт вождения. По духу он был близок к Lotus Elise и Toyota MR2, но Volkswagen не рискнул запустить модель в серию. И всё же даже спустя годы BlueSport выглядит современно.

Citroën Metropolis (2010)

Огромный роскошный седан, созданный для китайского рынка, впечатлял размерами и гибридной установкой, сопоставимой по мощности с V8, но куда более экологичной. Серии он не дождался, но многие его идеи воплотились позже в DS 9.

GMC Granite (2010)

Для бренда, известного массивными внедорожниками, компактный Granite стал настоящей сенсацией Детройтского автосалона. Несмотря на интерес, компания официально заявила, что выпускать такую модель не планирует.

Kia Provo (2013)

Яркий спортивный хэтчбек с гибридной установкой обещал быть быстрым и харизматичным. Но на пути в серию встало название — Provo оказалось слишком спорным для рынка Великобритании. Так автомобиль и остался концептом.

