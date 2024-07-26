Российские и европейские физики разработали вычислительные устройства на основе "жидкого света", используя свойства экситон-поляритонов, квазичастиц, сочетающих свет и материю. Эти устройства способны исполнять логические операции в сотни раз быстрее, чем традиционные электронные аналоги.

Используя поляритонные транзисторы, ученые создали оптические логические вентили для операций типа ИЛИ-НЕ, что позволяет реализовать все типы логических операций, необходимых для работы компьютеров. Прототипы этих устройств работают на частоте около одного терагерца и представляют перспективу для создания сверхбыстрых и энергоэффективных компьютерных систем.

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