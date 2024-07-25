Александр Хинштейн, возглавляющий комитет Госдумы по информационной политике, сообщил о планируемых мерах по снижению скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Согласно его заявлению, ожидается постепенное замедление работы видеохостинга до 70% к концу следующей недели.
Хинштейн подчеркнул, что данные меры направлены не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, игнорирующей российское законодательство. Он отметил, что выбор летнего периода для реализации этих мер не случаен, так как большинство людей находится в отпусках и пользуется мобильными устройствами, которые не будут затронуты ограничениями.
Председатель комитета также сообщил, что компания "Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Он связал это не только с действиями властей, но и с недостаточным техническим обслуживанием инфраструктуры самим ресурсом.
Хинштейн объяснил, что принимаемые меры являются реакцией на антироссийскую политику видеохостинга, который удаляет каналы российских общественных деятелей, выражающих мнение, отличное от западной точки зрения. Он предупредил, что дальнейшая судьба YouTube в России зависит от готовности ресурса соблюдать российские законы.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об отсутствии планов по ограничению доступа к YouTube, связывая возникающие проблемы с устаревшим оборудованием.
Фото: From Wikimedia Commons/ Geni (GNU Free Documentation License)
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