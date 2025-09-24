Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Антивирус
Антивирус
© Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:48

Скрывшийся враг в системе: признаки вируса, которые нельзя игнорировать

Эксперт рассказал, какие программы чаще всего заражают компьютеры и как защититься

Компьютеры давно стали частью повседневной жизни: работа, развлечения, общение — всё сосредоточено в одном устройстве. Но вместе с удобством пришла и угроза — вредоносное программное обеспечение, способное незаметно поселиться на вашем ПК и превратить его в инструмент для мошенников. Чтобы защитить свои данные и технику, важно понимать, какие признаки указывают на заражение и что делать в подобных случаях.

Как распознать вирус на компьютере

Скорость работы компьютера — первый сигнал, на который стоит обратить внимание. Если устройство внезапно стало тормозить при выполнении простых задач, это может быть связано не только со старым "железом", но и с вирусом.

"Появление процессов непонятных в менеджере задач, в диспетчере задач. Это очень хорошо отслеживается на ПК", — отметил руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.

К другим тревожным признакам относятся самопроизвольные окна, странные уведомления, а также активность программ, которые пользователь никогда не запускал. В диспетчере задач такие процессы нередко потребляют много ресурсов процессора и сети, что напрямую указывает на вредоносную активность.

Чаще всего вирусы попадают на компьютер через поддельные ссылки и заражённые вложения. Их распространяют мошенники, маскируя под рекламу, обновления или официальные письма.

Сравнение: виды угроз

Тип угрозы Признаки заражения Последствия для пользователя
Вирусы Замедление работы, новые процессы Потеря данных, сбои системы
Трояны Скрытая работа в фоне Кража паролей, доступ к аккаунтам
Вирусы-майнеры Перегрузка процессора, нагрев ПК Использование ресурсов для добычи криптовалюты
Шпионские программы Всплывающие окна, реклама Слежка за действиями, кража данных
Руткиты Практически незаметны Полный контроль над системой

Советы шаг за шагом

  1. Всегда проверяйте ссылки перед переходом. Используйте браузерные расширения, которые отмечают опасные сайты.

  2. Установите антивирус — бесплатные версии подходят для базовой защиты, но для надёжной защиты лучше использовать платные продукты (например, Kaspersky, ESET, Dr. Web).

  3. Регулярно обновляйте систему и программы — устаревшее ПО имеет уязвимости, которыми пользуются хакеры.

  4. Создайте резервные копии данных на внешний жёсткий диск или в облако (Google Drive, Яндекс. Диск).

  5. Настройте двухфакторную аутентификацию для почты, соцсетей и банковских приложений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Открыть подозрительное вложение → заражение шпионским ПО → использовать облачные сервисы с антивирусной проверкой (Mail.ru, Gmail).

  • Скачивать программы с непроверенных сайтов → установка троянов → скачивать только с официальных источников (Microsoft Store, Google Play).

  • Игнорировать обновления → работа с уязвимым ПО → включить автоматическое обновление Windows и браузеров.

  • Не проверять флешки → перенос вирусов с чужих ПК → использовать встроенную проверку Windows Defender.

А что если…

А что если вирус уже проник в систему и блокирует доступ к файлам? В таких случаях важно не паниковать. Сначала отключите интернет, чтобы прекратить передачу данных злоумышленникам. Затем запустите компьютер в "безопасном режиме" и выполните полное сканирование антивирусом. Если доступ к файлам заблокирован шифровальщиком, лучше обратиться к специалистам — самостоятельные попытки могут только усугубить ситуацию.

Плюсы и минусы антивирусных решений

Решение Плюсы Минусы
Бесплатные антивирусы Доступность, простая установка Ограниченный функционал
Платные антивирусы Расширенная защита, поддержка пользователей Стоимость, необходимость продления
Встроенный Defender Автоматическая работа, интеграция в Windows Слабее по сравнению с премиальными решениями

FAQ

Как выбрать антивирус для домашнего компьютера?
Для базовой защиты подойдут бесплатные решения (Avast, AVG), но если вы храните важные документы или работаете с онлайн-банком, лучше выбрать платный продукт.

Сколько стоит хороший антивирус?
Цена колеблется от 1500 до 4000 рублей в год за лицензию. Многие производители предлагают семейные пакеты для нескольких устройств.

Мифы и правда

  • Миф: "Mac не заражается вирусами".
    Правда: вирусы встречаются реже, но угрозы существуют и для macOS.

  • Миф: "Если компьютер тормозит — это точно вирус".
    Правда: замедление может быть связано с нехваткой памяти или старым жёстким диском.

  • Миф: "Достаточно одного антивируса, и защита стопроцентная".
    Правда: важно также соблюдать правила безопасности — не переходить по сомнительным ссылкам и обновлять систему.

Сон и психология

Заражённый компьютер — это не только техническая проблема, но и источник стресса. Постоянные сбои, потеря файлов и страх кражи данных влияют на сон и настроение. Пользователь начинает чувствовать тревожность, что снижает концентрацию и продуктивность. Поэтому профилактика и своевременная защита важны не только для сохранности информации, но и для психологического комфорта.

Интересные факты

  1. Первый компьютерный вирус под названием Brain появился в 1986 году и поражал загрузочный сектор дискет.

  2. По статистике, каждые 39 секунд в мире фиксируется новая попытка кибератаки.

  3. Современные вирусы могут маскироваться под обновления Windows или антивирусов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

iPhone 17 Pro Max получил быструю зарядку 36 Вт против 30 Вт у iPhone 16 Pro Max сегодня в 12:47

Apple прибавила ватт: новый iPhone заряжается быстрее, но не со всеми зарядками

iPhone 17 Pro Max получил ускоренную зарядку: 50% всего за 20 минут. В чем секрет технологии и какие адаптеры нужны для максимальной скорости?

Читать полностью » Минцифры сообщило о запуске функции QR-паспорта в сервисе сегодня в 11:34

Паспорт уходит в смартфон: как QR-код заменит документы в самых неожиданных местах

На «Госуслугах» появится QR-код, который можно будет использовать вместо паспорта. Где его примут и как он защитит данные пользователей?

Читать полностью » Представитель Kaspersky Андрей Сиденко: учите детей критически относиться к информации от ИИ сегодня в 10:44

Ребёнок доверился чату — и остался без аккаунта: ИИ стал новой уловкой для киберпреступников

Мошенники учатся обманывать даже школьников. Какие правила кибербезопасности помогут защитить детей от угроз в сети?

Читать полностью » iPhone 17 Pro: алюминиевый корпус оказался уязвимее титана iPhone 16 Pro сегодня в 9:18

Новый iPhone — новый страх: алюминий оказался хрупким, как никогда

Тест на прочность подтвердил уязвимость iPhone 17 Pro: алюминиевый корпус легко царапается, особенно вокруг камер. Почему Apple пошла на этот риск?

Читать полностью » Владельцы iPhone 17 пожаловались на сбои Wi-Fi и проблемы с CarPlay сегодня в 8:17

Новый iPhone, старая боль: у владельцев iPhone 17 отваливается Wi-Fi — прямо за рулем

Первые владельцы iPhone 17 столкнулись с неожиданными сбоями Wi-Fi и CarPlay. Почему это произошло и что планирует сделать Apple?

Читать полностью » Актер GTA V Стивен Огг заявил, что не испытывает интереса к GTA VI сегодня в 7:16

Он стал легендой GTA — и ему всё равно: Стивен Огг о VI части и Достоевском

Стивен Огг объяснил, почему не ждет выхода GTA VI и почему считает книги важнее видеоигр. Но при этом он не исключает возможного камео.

Читать полностью » Игру Silent Hill f взломали за несколько часов после запуска раннего доступа сегодня в 6:23

Пираты прошли Silent Hill f раньше, чем те, кто её купил: как взломали игру до релиза

Silent Hill f утекла в сеть в день раннего доступа. Почему игру взломали так быстро, и как это скажется на будущем серии?

Читать полностью » eBay приобрела норвежскую платформу секонд-хенда Tise для развития C2C-торговли сегодня в 5:16

Секонд-хенд, который нравится Gen Z: eBay берёт в команду модный стартап из Норвегии

eBay покупает Tise — социальную платформу для перепродажи одежды и интерьера. Что изменится для молодых покупателей и зачем это нужно компании?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Засуха в Крыму снизила урожай винограда и повысила цены на виноматериалы
Еда

Рецепт пончиков из йогурта и муки стал вирусным в TikTok
Питомцы

Кошки могут спать до 16 часов в сутки и повторять одни и те же действия
Наука

В Италии найдены останки двух видов лошадей, живших вместе в эпоху раннего плейстоцена
Красота и здоровье

Каму-каму содержит до 3000 мг витамина С на 100 г — в 50 раз больше, чем апельсин
Садоводство

Агрономы советуют измельчать и вносить тыквенные семечки в почву или компост
Дом

Мята и лаванда против мышей: натуральные запахи отпугивают грызунов, но эффект держится недолго
Туризм

Сроки пребывания в безвизовых странах: от 14 до 360 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet