Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:14

Компьютер шпионит тише мыши: как привычный аксессуар превратился в подслушивающее устройство

Исследователи из США предупредили об угрозе прослушки через игровые мыши

Когда-то компьютерная мышь считалась безобидным аксессуаром, а теперь — потенциальной угрозой безопасности. Исследователи из Калифорнийского университета представили технологию Mic-E-Mouse, превращающую обычный игровой манипулятор в инструмент подслушивания. Оказалось, что оптические сенсоры, которые используются для точного позиционирования курсора, способны улавливать микровибрации, вызванные звуками речи.

"Эти сенсоры, созданные для точного позиционирования в играх, способны улавливать малейшие вибрации, включая звуковые волны от человеческого голоса", — пояснил участник исследовательской группы.

Как работает Mic-E-Mouse

Суть метода в использовании чувствительных оптических датчиков, которые фиксируют не только движение мыши, но и едва заметные вибрации поверхности. С помощью алгоритмов машинного обучения сырые данные с сенсора переводятся в аудиопоток, а затем — в разборчивую речь. В лабораторных тестах точность распознавания диктора достигала 80%, а ошибок при расшифровке слов оказалось не более 17%.

Главная опасность заключается в том, что такие устройства доступны каждому. Современные геймерские модели с разрешением свыше 20 000 DPI стоят меньше 50 долларов, и миллионы пользователей во всём мире уже имеют их дома. Это значит, что потенциальное количество "уязвимых точек" растёт с каждым днём.

Кто в зоне риска

Больше всего под ударом — геймеры, стримеры и пользователи программ, активно взаимодействующих с сетью. Через уязвимости в драйверах злоумышленники могут внедрить вредоносный код прямо в легитимное ПО. Внешне всё выглядит нормально, но программа начинает собирать данные, не вызывая подозрений.

Игровые платформы, офисные чаты и даже видеоконференции могут стать источником утечек, если мышь подключена к системе в момент активной передачи данных. Особенно это опасно в корпоративной среде, где с одного компьютера нередко ведётся работа с документами, личными паролями и конфиденциальной перепиской.

Как защитить себя: пошаговое руководство

  1. Обновляйте прошивку. Производители регулярно выпускают исправления безопасности. Проверяйте наличие обновлений на официальных сайтах.

  2. Используйте антивирусы с мониторингом периферии. Современные решения умеют отслеживать нестандартную активность устройств ввода.

  3. Контролируйте сетевую активность. Любое приложение, использующее доступ к мыши, должно быть проверено.

  4. Отключайте устройство физически. Если обсуждается конфиденциальная информация — просто выдерните USB-кабель.

  5. Следите за драйверами. Устанавливайте их только с сайта производителя, избегая сторонних сборок.

Ошибки пользователей

  • Ошибка: установка неизвестных драйверов.
    Последствие: вредоносный код получает доступ к сенсору.
    Альтернатива: проверенные источники, автоматическое обновление через ОС.

  • Ошибка: постоянное подключение беспроводных устройств.
    Последствие: риск перехвата Bluetooth-сигнала.
    Альтернатива: временное отключение модуля после завершения работы.

  • Ошибка: игнорирование обновлений прошивки.
    Последствие: эксплуатация старых уязвимостей.
    Альтернатива: настройка автообновлений.

А что если мышь уже заражена?

Если манипулятор ведёт себя странно — курсор подёргивается, клики происходят без вашего участия — стоит провести комплексную проверку системы. Удалите драйвер, перезагрузите ПК и установите свежую версию. При подозрении на вредонос — используйте утилиту для анализа поведения устройств.

Частые вопросы

Как выбрать безопасную игровую мышь?
Выбирайте модели от крупных брендов, которые имеют собственные службы безопасности и регулярно выпускают патчи.

Можно ли отключить датчики вибрации?
Да, в некоторых моделях предусмотрен режим пониженной чувствительности, активируемый через фирменное ПО.

Сколько стоит безопасная мышь?
Качественные устройства начинаются от 3-4 тысяч рублей. Более дешёвые варианты часто не проходят сертификацию.

Что лучше — проводная или беспроводная?
Для геймеров оптимален проводной вариант: он надёжнее, не имеет рисков перехвата сигнала.

Как понять, что мышь прослушивают?
Проверяйте сетевую активность — при подозрительных колебаниях трафика стоит отключить устройство и провести диагностику.

Мифы и правда

  • Миф: антивирус защищает от всех атак.
    Правда: антивирус помогает, но не гарантирует полную безопасность без обновлений прошивки.

  • Миф: подслушивать можно только через микрофон.
    Правда: вибрационные сенсоры мышей действительно способны улавливать звуки речи.

  • Миф: это угроза только для профессиональных геймеров.
    Правда: опасность существует и для обычных пользователей, особенно при работе с онлайн-приложениями.

3 интересных факта

• Первые эксперименты по использованию оптических сенсоров для звукового анализа начались ещё в 2018 году.
• В некоторых странах уже рассматривают сертификацию игровых аксессуаров как устройств потенциального риска.
• Компании-разработчики кибербезопасности тестируют системы фильтрации вибрационных сигналов для защиты от подобных атак.

Исторический контекст

Первые "умные" мыши появились в начале 2000-х. Тогда основное внимание уделялось эргономике и дизайну. С развитием киберспорта производители стали внедрять сверхчувствительные сенсоры, что и привело к появлению новых угроз. Сегодня Mic-E-Mouse — напоминание, что любая инновация требует защиты не меньше, чем скорости реакции.

