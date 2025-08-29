Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 18:48

Родители Якутии раскрыли правду: за что ещё обязали платить в детском саду кроме 4 тысяч в год

Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы

Жительница Якутии пожаловалась на требования родительского комитета в детском саду, куда идёт её младшая дочь. По её словам, семьи обязали сдавать деньги на хозяйственные нужды, включая пластиковые стаканы, уборку снега и регулярные закупки расходников.

Сборы "на всё"

Перед началом учебного года родителям предоставили список обязательных трат, сформированный родительским комитетом. За год необходимо сдать по 4 тысячи рублей, при этом канцтовары закупаются отдельно.

"Получается, надо сдать по четыре тысячи рублей, при этом канцелярку нужно покупать отдельно. Ладно, многие расходы понятны, но покупать в группу пластиковые стаканы?! Неужели не выделяются деньги на посуду для детей?", — приводит её слова издание SakhaDay.

Кроме того, ежемесячно каждая семья должна приносить по рулону туалетной бумаги и упаковке влажных салфеток. Женщина удивилась такому объёму расходников, отметив, что и взрослому человеку его хватило бы на месяц.

Уборка снега за счёт родителей

Отдельным пунктом стали расходы на расчистку территории. Родительский комитет решил нанимать рабочих, поскольку не все родители могут участвовать в уборке лично. Однако мать задаётся вопросом, почему эти траты не предусмотрены бюджетом садика, особенно с учётом климатических условий Якутии.

Добровольно-принудительные взносы

Формально администрация заявляет о добровольности сборов, но на практике, по словам женщины, требования носят жёсткий характер.

"Помимо этих четырёх тысяч, в течение года нам придётся сдавать ещё на много "хотелок". И ведь я не против сдавать деньги на реально нужные мероприятия. Но эти излишние "поборы" добавляют огромную ложку дёгтя в бочку мёда", — заключила мама.

Социальный аспект

Женщина подчеркнула, что ценит детский сад как место социализации для ребёнка, но считает несправедливым перекладывать на родителей расходы, которые должны быть частью официального финансирования.

3 интересных факта о финансировании детсадов в России

  1. Согласно закону об образовании, родители обязаны оплачивать только присмотр и уход за детьми, а расходы на содержание зданий и закупку оборудования должны финансироваться из бюджета.

  2. В разных регионах практикуются "добровольные пожертвования", которые часто становятся фактически обязательными, вызывая конфликты между родителями и администрацией.

  3. В Якутии климатические условия делают содержание детских садов дороже: значительные суммы уходят на отопление и регулярную очистку территории от снега.

