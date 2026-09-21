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Дружеский разговор втроём
Дружеский разговор втроём
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:02

Чужие проблемы затягивают сильнее своих: что делать, если постоянно хочется всех спасать

Навязчивые советы и эмоциональное слияние с чужими трудностями часто указывают на глубокий дефицит родительской любви в детстве, отметила системный семейный психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с NewsInfo эксперт предупредила о рисках компульсивного спасательства, при котором человек бросает личные дела ради решения чужих проблем без соответствующей просьбы.

Стремление немедленно вмешаться в ситуацию, которой знакомые поделились лишь в ознакомительном ключе, может обернуться против самого советчика, предупреждает психолог. Она отметила, что инициатива без запроса нередко приводит к обвинениям в случае неудачи. Кроме того, чрезмерное вовлечение в жизнь окружающих лишает человека собственного ресурса.

Зачастую в основе такого поведения лежит патологический перфекционизм и попытка заслужить признание через полезность. Специалисты подчеркивают, что желание соответствовать недостижимым идеалам разрушает личность и мешает нормальному общению.

"Человека настолько много, что у него как будто перестает быть своя жизнь. Очень плохо, когда он бросается всем телом на решение чужой истории", — рассказала Никитина.

Корни подобного паттерна уходят в детство, когда любовь родителей приходилось заслуживать успехами или послушанием, подчеркнула специалист. Ребенок привыкает, что его ценят не за сам факт существования, а за выполненные обязанности. Во взрослом возрасте это трансформируется в синдром отличника, который всегда готов прийти на помощь в ущерб себе.

Чтобы сохранить ментальное здоровье, важно вовремя осознать границы и научиться отстаивать личное пространство, не поддаваясь импульсу спасательства.

Тем, кто страдает от навязчивого внимания подруг, Никитина рекомендует использовать прямую, но вежливую коммуникацию. Важно сразу обозначить цель разговора: поиск слушателя, а не готового решения. Четко сформулированные ожидания помогают избежать обид и ненужных нравоучений. Взаимное доверие и уважение к выбору партнера по диалогу становятся основой здоровой коммуникации.

"Надо очень вежливо сказать: дорогая, я попросила всего лишь твои уши. Мне важно было, чтобы ты посидела, покивала головой. Мне было важно просто высказаться. Я пока не жду решения. Решение я приму сама, потому что это моя ситуация", — пояснила специалист.

Для преодоления привычки давать непрошеные советы необходимо развивать навыки активного слушания и рационального контроля. Если человек осознает проблему, он может сдерживать порывы, напоминая себе о собственных приоритетах. Положительное подкрепление за выдержку помогает закрепить новые реакции.

Однако если контроль утерян и окружающие массово жалуются на давление, самостоятельная работа может быть неэффективной. В таких случаях квалифицированная помощь профильного специалиста становится необходимостью для выявления причин неуверенности.

Эксперты также указывают на то, что работа над собой требует времени и регулярности. Внутренние изменения происходят постепенно, и любые реальные трансформации привычек гораздо важнее, чем разовые волевые усилия. Психотерапевт подчеркнула, что умение радоваться своим успехам без спасательства — ключевой шаг к гармонии.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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