Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в спортзале
Тренировки в спортзале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Пять упражнений, которые заменяют сотни скручиваний

Камерон Юэн, физиотерапевт, назвал лучшие упражнения для укрепления кора

Если вы думаете, что крепкий пресс можно построить только сотнями скручиваний и подъёмов ног, то это большое заблуждение. Всё чаще исследования показывают: ключ к сильным и рельефным мышцам живота — в комплексных упражнениях для всего тела, а не в изолированных "аб-движениях".

Почему пресс любят комплексные упражнения

Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает: в многосуставных движениях пресс работает не меньше, чем в традиционных скручиваниях. Причина проста — такие упражнения требуют вовлечения всех мышц корпуса, которые стабилизируют позвоночник и передают силу между верхней и нижней частью тела.

Физиотерапевт Камерон Юэн из Bespoke Treatments в Нью-Йорке объясняет: "Правильная техника невозможна без мощного включения кора по всей окружности. Если корпус "провисает", движение рушится". Кроме того, такие упражнения сжигают больше калорий, ведь задействуется сразу несколько крупных мышечных групп. А значит, они помогают быстрее избавиться от жировой прослойки и сделать пресс более заметным.

Наука в поддержку подхода

В исследовании Human Kinetics (2012) показано: силовые движения с отягощением дают лучший эффект для кора, чем классические упражнения на пресс. Это связано с тем, что при выполнении, например, приседаний или становой тяги, мышцы живота вынуждены активно стабилизировать тело, сохраняя баланс.

Топ-5 упражнений для сильного кора

Чтобы разнообразить тренировки и уйти от бесконечных скручиваний, попробуйте следующие движения:

Становая тяга на одной ноге с гантелью

Отлично развивает баланс и нагрузку на мышцы живота. Главное — держать спину ровной и не спешить.

Тяга гантели в наклоне одной рукой

Важно избегать разворотов корпуса. Удерживая бёдра и торс параллельно полу, вы тренируете стабильность кора.

Жим гантели одной рукой лёжа

Здесь потребуется меньший вес, чем обычно. Упражнение заставляет мышцы живота активно включаться, чтобы не дать телу развернуться.
Трастеры с гантелями (присед + жим вверх)

Мощное упражнение для всего тела: ноги, руки, плечи и пресс работают одновременно. Следите, чтобы не прогибаться в пояснице.

Махи гирей одной рукой

Важно удерживать корпус неподвижным и не разворачиваться вслед за движением гири. Сила должна идти из бёдер и пресса.

Интересный факт

По данным Journal of Strength and Conditioning Research, именно упражнения с нестабильными условиями (односторонние движения, гиревые махи, работа на одной ноге) активируют пресс до 30% сильнее, чем стандартные скручивания.

Если ваша цель — сильный, выносливый и рельефный пресс, забудьте о бесконечных подходах на коврике. Гораздо эффективнее включить в тренировки многосуставные движения, которые прокачают не только кор, но и всё тело.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Форма приседаний зависит от анатомии человека — эксперт по тренировкам Тони Джентилкор сегодня в 1:10

Идеальной техники не существует: то, что работает для одного, вредно для другого

Почему нет одной «правильной» техники упражнений, и как модификации помогают тренироваться безопасно, получать результат и даже больше радости от фитнеса.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как bear crawl укрепляет мышцы и снижает риск травм вчера в 19:10

Ползать по полу — значит тренировать мозг: неожиданный эффект простого упражнения

Может ли простое ползание стать лучшей тренировкой для силы, выносливости и мозга? Узнайте, чем уникален bear crawl и как добавить его в свои занятия.

Читать полностью » Хиропрактик Дэвид Ли назвал пользу упражнения кошка-корова для здоровья спины вчера в 18:50

Движение, которое укрепляет спину и улучшает дыхание без спортзала

Простая поза йоги "кошка-корова" способна за минуты пробудить тело, снять напряжение со спины и настроить на спокойный и продуктивный день.

Читать полностью » Тренер Линдси Огден назвала основные варианты упражнения dead bug для начинающих и продвинутых вчера в 18:30

Упражнение с самым странным названием оказалось ключом к сильному корпусу

Обычное на вид упражнение способно прокачать пресс лучше скручиваний. Узнайте, как «мертвый жук» и его вариации укрепляют корпус без риска для спины.

Читать полностью » Эксперт Холли Перкинс предупредила о рисках онлайн-курсов по фитнесу вчера в 18:10

Один простой критерий, по которому можно вычислить поддельный фитнес-курс

Не всякая онлайн-программа по фитнесу стоит своих денег. Рассказываем, как вычислить мошенников и выбрать курс, который действительно работает.

Читать полностью » Кейт Гальетт, сертифицированный тренер, перечислила эффективные упражнения для кора вчера в 17:50

20 минут дома вместо часа в спортзале: как укрепить пресс без лишних усилий

Можно ли прокачать пресс без тренажёров? Да, и для этого хватит силы собственного тела. Узнайте, как работает эффективная программа на 20 минут.

Читать полностью » Каролина Араухо: упражнение farmer’s walk развивает силу, выносливость и осанку вчера в 17:30

Зачем тратить часы в зале, если несколько минут farmer’s walk дают тот же эффект

Farmer’s walk — простое упражнение с весом, которое укрепляет всё тело, улучшает осанку и помогает сжигать калории. Узнайте, как оно работает.

Читать полностью » Тренер Дэн Патридж объяснил правильную технику становой тяги для снижения риска травм вчера в 17:10

Ошибка на тренировке, которая ломает спину вместо роста силы

Секрет уверенности и силы в спортзале скрыт в одном движении. Узнайте, как становая тяга меняет тело, осанку и даже повседневные привычки.

Читать полностью »

Новости
Еда

Лето в Лос-Анджелесе: простой пирог с ягодами и цитрусовыми
Туризм

В Колизее умерла 60-летняя экскурсовод, медики не смогли её спасти — Ассоциация гидов
Еда

Технология холодного копчения требует просушки курицы в течение суток после маринования
Дом

Домовые чаты без конфликтов: советы по вежливой переписке
Питомцы

Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак
Еда

Приготовление домашнего кекса с изюмом на масле
Наука и технологии

Астрономы насчитали почти тысячу естественных спутников в Солнечной системе
Авто и мото

Автовладельцев в России ждёт новая пошлина при прохождении техосмотра с 1 сентября — данные ГК "Автодом"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru