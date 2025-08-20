Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушки выполняют упражнение подтягивание
Девушки выполняют упражнение подтягивание
© flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Сгорбленная осанка и одышка: чем опасно пренебрежение спиной

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям

Когда мы смотрим в зеркало, нас радуют пресс или грудные мышцы. Но что насчёт спины? Большинство людей забывают о ней — и зря. Ведь именно от силы и выносливости спины зависит осанка, здоровье позвоночника и даже подвижность в повседневной жизни. По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, около 80% взрослых хотя бы раз в жизни сталкиваются с болями в пояснице. Хорошая новость в том, что регулярные силовые тренировки значительно снижают этот риск.

Почему важны комплексные упражнения

В отличие от изолирующих движений, которые нагружают лишь одну мышцу, многосуставные упражнения работают сразу с несколькими группами. Это не только экономит время, но и сжигает больше калорий. Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает, что такие движения улучшают координацию, гибкость и даже кардиовыносливость. Кроме того, они максимально приближены к повседневным нагрузкам: присед с жимом, например, отлично имитирует поднятие ребёнка с пола.

Особенность спины в том, что изолировать одну мышцу здесь практически невозможно. Каждое движение подключает плечи, руки, корпус и даже ноги. Именно поэтому тренеры советуют строить программу вокруг базовых многосуставных упражнений.

Топ-5 упражнений для сильной спины

1. Тяга штанги в наклоне

Лучшее упражнение для прокачки сразу нескольких мышц спины. Исследование ACE 2018 года показало, что это движение активирует их больше всего. Дополнительно оно укрепляет ноги и пресс.

2. Подъёмы I-Y-T

Необязательно брать большие веса: даже с лёгкими гантелями упражнение сильно нагружает верхнюю часть спины и мышцы-разгибатели позвоночника. Используется даже в реабилитации плечевого сустава.

3. Подтягивания

Классика, которая задействует широчайшие мышцы, бицепсы, дельты и пресс. Для новичков подойдут подтягивания с резиновой лентой.

4. Горизонтальные подтягивания (inverted row)

Удобный вариант для тех, кто пока не делает классические подтягивания. Отлично прорабатывают среднюю трапецию, широчайшие и мышцы-разгибатели.

5. Становая тяга

Хотя в исследовании ACE её не анализировали, без неё не обойтись. Это движение укрепляет спину, ягодицы, заднюю поверхность бедра и корпус. Для начала стоит попробовать вариант с гантелями.

Советы для эффективной тренировки

  • Подбирайте нагрузку правильно. Чтобы расти в силе, выполняйте 6-12 повторений по 3-6 подходов, используя умеренно тяжёлый вес.
  • Не забывайте про изоляцию. Например, блочные тяги помогут точечно проработать мышцы спины.
  • Делайте разминку. Ленты и динамическая растяжка активируют мышцы перед нагрузкой.
  • Будьте последовательны. Тренируйте спину 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая вес.

Интересный факт: регулярная работа над спиной не только улучшает осанку, но и положительно влияет на дыхание, так как снимает напряжение с грудных мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна сегодня в 0:10

Вечерний ритуал, о котором молчат фитнес-клубы: сон приходит мгновенно

Не можете уснуть из-за бесконечных мыслей? Узнайте, как всего пять простых упражнений помогут снять стресс и подготовить тело к глубокому сну.

Читать полностью » Фитнес-тренер рассказал, как безопасно тренироваться в жару вчера в 23:26

Вода важнее штанги: как не угробить здоровье летом

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил, как правильно тренироваться в жару: когда лучше заниматься, сколько пить воды и почему стоит снизить нагрузки.

Читать полностью » Фитнес-эксперт рекомендовала упражнение вчера в 22:26

Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение «скалолаз» эффективным способом убрать живот после 40: оно укрепляет пресс, сжигает калории и улучшает осанку.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала ошибки техники, из-за которых у женщин растут ноги вчера в 21:12

Миф о "перекачанных ногах": тренер объяснила, где ошибка

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как девушкам избежать избыточной прокачки квадрицепсов: техника выпадов и отказ от изоляции помогут сохранить баланс.

Читать полностью » Фитнес-эксперт назвала комплекс из четырех упражнений для пресса вчера в 20:11

Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, как натренировать пресс за 5 минут в день: комплекс из 4 упражнений и правильное питание ускорят путь к кубикам.

Читать полностью » Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч вчера в 19:50

Эти упражнения спасут суставы от боли и преждевременного износа

Хотите улучшить осанку и укрепить плечи всего за 20 минут? Узнайте о пяти лучших упражнениях с гантелями, которые подойдут даже дома.

Читать полностью » Шаги Basic Step, V-Step и другие: техника базовых элементов танцевальной аэробики вчера в 19:10

Танцевальная аэробика: шесть движений, без которых не выжить на первом занятии

Хотите не потеряться на первом занятии по аэробике? Разберём 6 базовых шагов, которые сделают вашу тренировку лёгкой и уверенной.

Читать полностью » Американский тренер Ридж Дэвис показал комплекс упражнений с резиновой лентой вчера в 18:50

20 минут, которые могут заменить спортзал и тренера

Мини-бэнды способны заменить полноценный спортзал. Узнайте, как всего за 20 минут проработать всё тело с помощью этих компактных эспандеров.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные Университета штата Орегон доказали: кошки формируют привязанность к людям
Наука и технологии

Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя
Спорт и фитнес

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Красота и здоровье

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов
Еда

Как запечь осетра целиком
Туризм

Город за один день: система якорей для путешествий по городу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru