Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:46

Секреты компостирования: как яблоки превращаются в ценное удобрение — узнайте все тонкости

Падалица для компоста: какие яблоки можно использовать и как правильно их закладывать

Когда урожай яблок оказывается слишком богатым, садоводы сталкиваются с задачей: куда девать излишки? Семья, соседи и друзья уже наелись, соки и варенье заготовлены, а плодов всё равно остаётся много. В этом случае компост становится отличным решением — но важно учитывать особенности этих фруктов и правильно их закладывать.

Почему яблоки подходят для компоста

При разложении яблок питательные вещества никуда не исчезают: они переходят в будущий перегной. Часть минералов растения усваивают сразу, а остальное становится пищей для дождевых червей и микроорганизмов, которые ускоряют процесс гниения.

Гниющие яблоки не вредят компостной куче, наоборот — запускают активное брожение и помогают быстрее сформировать плодородный грунт. Есть и практический плюс: сбор падалицы защищает сад от вредителей, которые иначе перебрались бы на здоровые плоды.

Как снизить кислотность

Главная особенность яблок — высокая кислотность. Если складывать их в больших количествах, уровень pH в куче сместится, и такая подкормка не всем растениям пойдёт на пользу. Чтобы этого избежать, кислотность нейтрализуют.

Для этого используют:

  • известь или соду — примерно 100 г на 10 кг яблок;
  • древесную золу — 200-250 г на то же количество;
  • мел или доломитовую муку.

Какие яблоки можно компостировать

Здоровые плоды. Подойдут любые целые яблоки без признаков болезней — недозрелые, спелые или переспевшие. Чтобы они быстрее перегнили, крупные фрукты лучше разрезать.

Падалица. Треснувшие, подгнившие или покрытые плесенью плоды не испортят компост, а напротив — ускорят процесс разложения. Личинки и вредители, которые могут находиться внутри, погибнут, так как температура в куче поднимается до критических значений.

Болеющие яблоки. Если дерево поражено паршой, мучнистой росой или монилиозом, такие плоды можно смело закладывать: споры грибков погибнут при перегреве. Но при болезнях вроде ржавчины или пероноспороза компостирование небезопасно — инфекция может сохраниться даже при +60 °C. В этом случае заражённые яблоки лучше уничтожить.

Опытные садоводы рекомендуют аэробное компостирование с регулярным перемешиванием: доступ воздуха ускоряет обезвреживание патогенов.

Когда яблоки лучше не использовать

Есть ситуации, когда добавлять яблоки в компост нежелательно:

  • если деревья недавно обрабатывались сильными химикатами — остатки препаратов губительны для полезных бактерий;
  • если закладывать твёрдые целые плоды — они будут разлагаться очень долго, поэтому лучше их нарезать;
  • если плоды поражены ржавчиной или пероноспорозом — инфекция способна сохраниться и заразить почву.

Альтернативный способ утилизации

Если яблок настолько много, что компостная куча не справляется, их можно закапывать прямо в саду. Для этого выкапывают неглубокую траншею, закладывают плоды и присыпают землёй. Такой вариант менее эффективен, чем компост, но быстрее и проще. Особенно хорошо этот метод подходит для ягодных кустарников — смородины, крыжовника или малины.

Компостирование яблок — это не только способ избавиться от излишков урожая, но и возможность получить ценное органическое удобрение. Главное — подходить к процессу с умом и учитывать состояние плодов.

Три интересных факта

  1. В одном килограмме яблок содержится до 10 г пектина, который в компосте становится отличной пищей для почвенных бактерий.
  2. В промышленном садоводстве падалицу часто используют для производства сидра и уксуса, а не только для удобрений.
  3. По наблюдениям агрономов, добавление яблок в компост ускоряет перегнивание травы и листьев почти вдвое.

