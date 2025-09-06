Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осень на даче
Осень на даче
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:18

Компост своими руками: как сделать идеальный субстрат для огорода

Кухонные очистки, листья и трава помогут создать питательный субстрат для почвы

Создание собственного питательного субстрата — простой и экологичный способ использовать осенние отходы с дачного участка с максимальной пользой. Органика, которая обычно отправляется в мусор, может превратиться в ценное удобрение, улучшающее структуру почвы и способствующее активному росту растений. Ключ к успеху — правильное сочетание компонентов.

Кухонные отходы как основа

Главный источник азота для компоста — это плоды и очистки овощей и фруктов. Банановая кожура, яблочные огрызки, картофельные и морковные очистки, подгнившие плоды — всё это ускоряет деятельность микроорганизмов и запускает процесс разложения. Такие отходы составляют основу будущего питательного субстрата.

Скошенная трава

Трава также богата азотом, но использовать её нужно правильно. Свежая зелень, уложенная толстым слоем, препятствует доступу воздуха и вызывает загнивание. Чтобы избежать этого, траву добавляют небольшими порциями и чередуют с более "лёгкими" компонентами — сухими листьями или соломой.

Опавшие листья

Листва — важный ингредиент компоста. Особенно ценны побуревшие листья, которые уже начали перегнивать. Для ускорения процесса их лучше измельчить. Если смешать листья разных деревьев, питательная ценность компоста увеличится, а его структура станет более сбалансированной.

Солома и древесные отходы

Чтобы компост не закисал и оставался "воздушным", в него добавляют солому, сено, щепу, стружку или даже измельчённую бумагу. Эти материалы создают воздушные карманы, что предотвращает гниение, ускоряет равномерное разложение и помогает регулировать влажность.

Отцветшие цветы

Срезанные перед зимой многолетники можно смело отправлять в компостную яму. Они обогащают смесь органикой, добавляя питательные вещества и улучшая качество будущего удобрения.

Итог

Идеальный субстрат получается при грамотном сочетании "зелёных" компонентов (трава, овощные отходы, плоды) и "коричневых" (листва, солома, древесные материалы). Такой подход обеспечивает баланс азота и углерода, ускоряет процесс созревания компоста и позволяет получить натуральное удобрение, которое сделает почву рыхлой, плодородной и здоровой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя посадка лука-севка помогает получить ранний урожай в условиях Заполярья сегодня в 16:19

Этот лук сажают под снег: замёрзшая земля помогает собрать ранний урожай

Осенняя посадка лука-севка в Мурманской области помогает получить ранний урожай и облегчает весенние работы, если знать главный секрет дачников.

Читать полностью » Рай для полезных животных: создаём эко – сад своими руками и забываем о вредителях сегодня в 15:50

Огород в гармонии: кто трудится в саду, пока вы отдыхаете – секреты опытных дачников

Привлеките в сад полезных животных! Птицы, лягушки, ежи помогут защитить урожай от вредителей без химии. Создайте для них комфортные условия, и они отблагодарят вас богатым урожаем и здоровой экосистемой.

Читать полностью » Как спасти урожай моркови: натуральные методы борьбы с морковной мухой сегодня в 14:50

5 запахов, которые ненавидит морковная муха: урожай будет огромным, а морковь – здоровой

Морковная муха способна уничтожить урожай. Узнайте, какие растения отпугнут вредителя от грядок и как защитить морковь без химии, используя луковую шелуху.

Читать полностью » Агрономы: зимой базилик нуждается в редком поливе и защите от сухого воздуха сегодня в 14:21

Зимний холод — не приговор: вот почему базилик чувствует себя лучше в квартире

Необязательно прощаться с любимым летним ароматом в ноябре. Есть способ, который поможет сохранить свежий базилик даже в холодные месяцы.

Читать полностью » Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая сегодня в 13:50

Удвойте урожай чесночным настоем: обработка от болезней и вредителей – в одной бутылке

Чесночный настой: мощный инсектицид для защиты сада от тли, клещей и болезней. Рецепт приготовления концентрата, применение для разных культур. Натуральная защита урожая!

Читать полностью » В сентябре можно посадить шпинат, репу, бобы, лук и чеснок сегодня в 13:14

Листья через месяц, головки к лету: что выгоднее всего посадить в сентябре

Узнайте, какие овощи лучше всего сажать в сентябре, чтобы осень и зима были с урожаем, а весной и летом грядки порадовали свежими витаминами.

Читать полностью » Тля, гусеницы и личинки боятся этого средства: используем нашатырный спирт в огороде правильно сегодня в 12:37

Дачникам на заметку: три способа применения нашатырного спирта, о которых вы не знали

Нашатырный спирт – эффективное и безопасное средство защиты огорода от вредителей. Узнайте, как приготовить раствор и правильно применять его для борьбы с тлей, гусеницами и другими вредителями, не нанося вреда растениям.

Читать полностью » Тюльпаны в Кабардино-Балкарии сажают с конца сентября до середины октября сегодня в 12:03

Тюльпаны начинают весну ещё осенью: секрет, который знают в Кабардино-Балкарии

Осенью в Кабардино-Балкарии закладывают основу весенней красоты. Один приём поможет тюльпанам зацвести ярко и обильно, удивив даже опытных садоводов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Nature Microbiology: вкус шоколада зависит от микробов при ферментации какао-бобов
Питомцы

Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем
Туризм

Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте
Спорт и фитнес

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Питомцы

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью
Наука и технологии

NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet