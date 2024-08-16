Сад и огород в одном компосте: что разрешено, а что категорически запрещено закладывать

Многие дачники сегодня стараются приложить максимум усилий для того, чтобы их земля была максимально плодородной. И создание собственного компоста является одним из лучших способов достичь этой цели. Но есть несколько важных нюансов, о которых знают далеко не все садоводы-любители.
Одним из самых распространенных вопросов является возможность добавления в компост ботвы и остатков овощей с грядок. На первый взгляд, это кажется вполне логичным и экологичным решением - ведь эти органические материалы все равно подлежат утилизации. Однако, тут нужно быть очень осторожным.
Дело в том, что не вся ботва и овощные отходы одинаково полезны для компоста. Так, категорически противопоказано добавлять в него остатки растений, пораженных болезнями или вредителями. Это может привести к распространению инфекции или размножению вредных организмов.
Кроме того, нежелательно добавлять в компост ботву растений семейства пасленовых (помидоры, баклажаны, картофель) и тыквенных. Она разлагается очень медленно и может стать источником болезней для новых растений.
Зато отлично подойдет для компоста ботва таких культур, как морковь, свекла, лук, капуста. Она быстро перегнивает и обогащает компост ценными питательными веществами. Также можно использовать скошенную траву, сухие листья, очистки овощей и фруктов, бумажные отходы.
Важно помнить, что для быстрого и качественного разложения компоста важны правильные пропорции "зелёных" (сочных) и "бурых" (сухих) материалов. Идеальным соотношением считается 1:3.
Кроме того, не стоит добавлять в компост мясные и молочные продукты, так как они могут стать источником неприятных запахов и привлекать вредных насекомых.
Фото: Indiana jo.
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