5 опасных компонентов, которые испортят удобрение

Опасные ингредиенты для компоста: что категорически нельзя туда класть

Компостирование - отличный способ переработать пищевые и растительные отходы в ценное органическое удобрение для сада и огорода. Но не все материалы следует добавлять в компост. Некоторые из них могут превратить полезное удобрение в настоящий яд.

Мясо и рыба

Остатки мяса, рыбы, а также кости, яичная скорлупа, молочные продукты - это прекрасная питательная среда для болезнетворных бактерий и грызунов. Такие компоненты быстро загнивают, издают неприятный запах и привлекают нежелательных обитателей.

Масла и жиры

Всевозможные растительные и животные жиры, масла, майонез также не стоит добавлять в компост. Они плохо разлагаются, могут склеивать компостные материалы, образуя неприятные слои.

Больные растения

Ни в коем случае нельзя добавлять в компостную кучу растительные остатки, поражённые грибковыми или бактериальными заболеваниями. Они могут распространить инфекцию на весь компост, а затем и на растения, которым он будет применяться.

Сорняки с семенами

Компост, куда добавлялись семена и корневища сорных трав, превратится в рассадник нежелательной растительности на грядках. Семена могут сохраняться там годами.

Продукты с химией

Категорически запрещается добавлять в компост остатки пищи, обработанные синтетическими консервантами, красителями, ароматизаторами. Также нельзя использовать компост, где были растительные отходы с химическими пестицидами.

Помните, что компост должен состоять только из натуральных компонентов. Осторожно относитесь к тому, что добавляете в свою компостную кучу, ведь от этого зависит качество будущего удобрения.

Фото: M Tullottes.