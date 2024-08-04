5 опасных компонентов, которые испортят удобрение

Компостирование - отличный способ переработать пищевые и растительные отходы в ценное органическое удобрение для сада и огорода. Но не все материалы следует добавлять в компост. Некоторые из них могут превратить полезное удобрение в настоящий яд.
Мясо и рыба
Остатки мяса, рыбы, а также кости, яичная скорлупа, молочные продукты - это прекрасная питательная среда для болезнетворных бактерий и грызунов. Такие компоненты быстро загнивают, издают неприятный запах и привлекают нежелательных обитателей.
Масла и жиры
Всевозможные растительные и животные жиры, масла, майонез также не стоит добавлять в компост. Они плохо разлагаются, могут склеивать компостные материалы, образуя неприятные слои.
Больные растения
Ни в коем случае нельзя добавлять в компостную кучу растительные остатки, поражённые грибковыми или бактериальными заболеваниями. Они могут распространить инфекцию на весь компост, а затем и на растения, которым он будет применяться.
Сорняки с семенами
Компост, куда добавлялись семена и корневища сорных трав, превратится в рассадник нежелательной растительности на грядках. Семена могут сохраняться там годами.
Продукты с химией
Категорически запрещается добавлять в компост остатки пищи, обработанные синтетическими консервантами, красителями, ароматизаторами. Также нельзя использовать компост, где были растительные отходы с химическими пестицидами.
Помните, что компост должен состоять только из натуральных компонентов. Осторожно относитесь к тому, что добавляете в свою компостную кучу, ведь от этого зависит качество будущего удобрения.
Фото: M Tullottes.
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