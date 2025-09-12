Почему ваш компост превратился в рассадник паразитов: ошибки, о которых вы не догадывались

Компостная яма — одно из лучших решений для утилизации органических отходов и обогащения почвы. Однако вместе с полезными процессами там нередко поселяются насекомые, которые могут испортить удобрение и стать угрозой для будущего урожая.

Кто чаще всего живёт в компосте

Мокрицы. Эти существа активно участвуют в разложении органики, но после внесения компоста легко перебираются к овощным культурам — особенно к свёкле и фасоли, нанося вред урожаю. Муравьи и уховёртки. В самой яме они особой опасности не представляют, но замедляют процессы разложения. На грядках их появление нежелательно. Личинки и жуки. Полезной роли не выполняют и способны повреждать корни растений, если попадут вместе с компостом на грядку. Дождевые черви. Единственные обитатели, которых не стоит трогать. Они рыхлят массу, ускоряют разложение и делают компост более питательным.

Как избавиться от вредителей

Чтобы не допустить расселения нежелательных "жильцов", важно правильно вести компостирование:

Поднять температуру в яме. При 49 °C насекомые не выживают, а органика перегнивает быстрее.

При 49 °C насекомые не выживают, а органика перегнивает быстрее. Регулярно ворошить. Перемешивание раз в неделю нарушает привычную среду обитания вредителей.

Перемешивание раз в неделю нарушает привычную среду обитания вредителей. Добавлять азотные материалы. Навоз, кровяная мука или измельчённая ракушка ускоряют перегнивание листьев и веток.

Навоз, кровяная мука или измельчённая ракушка ускоряют перегнивание листьев и веток. Поддерживать влажность. Лёгкий полив водой стимулирует разложение и помогает создать неблагоприятные условия для насекомых.

Что делать с готовым компостом

Если есть подозрения, что внутри остались личинки или жуки, удобрение лучше просеять. Для этого компост высыпают на брезент или в тележку через сетку. В результате на грядки попадёт только чистая, безопасная масса, готовая улучшить структуру почвы и повысить урожайность.

Три интересных факта