Почему ваш компост превратился в рассадник паразитов: ошибки, о которых вы не догадывались
Компостная яма — одно из лучших решений для утилизации органических отходов и обогащения почвы. Однако вместе с полезными процессами там нередко поселяются насекомые, которые могут испортить удобрение и стать угрозой для будущего урожая.
Кто чаще всего живёт в компосте
- Мокрицы. Эти существа активно участвуют в разложении органики, но после внесения компоста легко перебираются к овощным культурам — особенно к свёкле и фасоли, нанося вред урожаю.
- Муравьи и уховёртки. В самой яме они особой опасности не представляют, но замедляют процессы разложения. На грядках их появление нежелательно.
- Личинки и жуки. Полезной роли не выполняют и способны повреждать корни растений, если попадут вместе с компостом на грядку.
- Дождевые черви. Единственные обитатели, которых не стоит трогать. Они рыхлят массу, ускоряют разложение и делают компост более питательным.
Как избавиться от вредителей
Чтобы не допустить расселения нежелательных "жильцов", важно правильно вести компостирование:
- Поднять температуру в яме. При 49 °C насекомые не выживают, а органика перегнивает быстрее.
- Регулярно ворошить. Перемешивание раз в неделю нарушает привычную среду обитания вредителей.
- Добавлять азотные материалы. Навоз, кровяная мука или измельчённая ракушка ускоряют перегнивание листьев и веток.
- Поддерживать влажность. Лёгкий полив водой стимулирует разложение и помогает создать неблагоприятные условия для насекомых.
Что делать с готовым компостом
Если есть подозрения, что внутри остались личинки или жуки, удобрение лучше просеять. Для этого компост высыпают на брезент или в тележку через сетку. В результате на грядки попадёт только чистая, безопасная масса, готовая улучшить структуру почвы и повысить урожайность.
Три интересных факта
- В правильно организованной компостной куче температура может достигать 60-70 °C, что полностью обеззараживает массу.
- Дождевые черви в процессе переработки выделяют гумус — уникальное вещество, которое считается одним из самых эффективных природных удобрений.
- Компост, приготовленный без посторонних вредителей, снижает риск заболеваний растений почти на 40%.
