Компостная куча осенью на даче
Компостная куча осенью на даче
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:41

Этот кухонный отход превратит компост в яд для растений — проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

Почему зола от угля и кошачий помёт не должны попадать в компостную кучу — объяснение биолога

Многие садоводы и огородники знают о пользе компоста — ценного органического удобрения, получаемого в результате разложения органических отходов. Однако не все отходы подходят для компостирования, и неправильный состав компоста может не только ухудшить его качество, но и навредить будущему урожаю. Компост — это не просто мусорное ведро, а тонкий биологический процесс. И если к нему относиться с уважением, он отплатит богатым урожаем.

Например, цитрусовые корки содержат эфирные масла, подавляющие активность полезных бактерий. Их избыток делает компост кислым и непригодным для большинства растений. Эфирные масла, содержащиеся в цитрусовых корках, могут нарушать баланс микроорганизмов, необходимых для разложения органических отходов.

Мясо, рыба и молочные продукты: привлечение грызунов и гниение

Также не стоит класть в компост мясо, рыбу и молочные продукты. Они привлекают грызунов и вызывают гниение, а не ферментацию. Эти продукты разлагаются с образованием неприятных запахов и могут привлекать нежелательных животных.

Часто в компост попадают сорняки с семенами, которые не погибают при разложении. В результате они прорастают прямо на грядках, создавая новые проблемы. Высокая температура внутри компостной кучи не всегда достаточна для уничтожения семян сорняков.

Печать, глянцевая бумага и окрашенный картон: химические красители и загрязнение почвы

Печать, глянцевая бумага и окрашенные картонные упаковки содержат химические красители. Эти вещества не разлагаются и могут накапливаться в почве, загрязняя ее. Химические красители могут быть токсичными для растений и микроорганизмов.

Зола от угля — ещё один нежелательный компонент. В отличие от древесной золы, она содержит тяжёлые металлы и ухудшает структуру земли. Тяжёлые металлы могут накапливаться в почве и растениях, представляя опасность для здоровья человека.

Больные растения: сохранение патогенов и заражение посадок

Также стоит избегать добавления больных растений. Патогены сохраняются в компосте и могут заразить будущие посадки. Компостирование больных растений может привести к распространению болезней на здоровые растения.

Многие выбрасывают в компост кошачий или собачий помёт, не зная, что он содержит паразитов. Такие отходы требуют специальной термической обработки. Паразиты, содержащиеся в кошачьем и собачьем помёте, могут быть опасны для здоровья человека.

Кислые продукты: нарушение pH компоста

Слишком много кислых продуктов, вроде уксуса или остатков маринада, нарушают pH компоста. Это делает его непригодным для большинства культур. Оптимальный pH для компоста находится в пределах 6-7.

Компост — это не мусорное ведро, а тонкий биологический процесс. И если к нему относиться с уважением, он отплатит богатым урожаем. Соблюдение правил компостирования и правильный выбор органических отходов помогут создать ценное удобрение для вашего сада и огорода.

Интересные факты о компосте

Компост улучшает структуру почвы, повышает ее водоудерживающую способность и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами.
Компостирование помогает сократить количество органических отходов, отправляемых на свалки, и уменьшить загрязнение окружающей среды.
В компостной куче обитает множество полезных микроорганизмов, которые разлагают органические отходы и обогащают компост питательными веществами.

В заключение, правильный состав компоста является важным фактором для обеспечения его качества и безопасности. Избегайте добавления цитрусовых корок, мяса, рыбы, молочных продуктов, сорняков с семенами, печатной продукции, золы от угля, больных растений, кошачьего и собачьего помёта и кислых продуктов, и ваш компост станет ценным удобрением для вашего сада и огорода.

