То, что садоводы годами ждали, можно получить за два месяца — хитрость с крахмалом и мочевиной

Компост для садовода — это не просто удобрение, а целая философия обращения с органическими отходами. Листья, кожура овощей и фруктов, ботва, скошенная трава, а иногда и ветки — всё это можно превратить в питательный перегной. Однако естественный процесс требует терпения: иногда на это уходит два-три года. Для тех, кто не хочет ждать так долго, есть быстрый и доступный способ ускорить процесс почти в десять раз. Секрет кроется в простой смеси крахмала и мочевины.

Почему компост важен

Перегной — это живая субстанция, в которой миллионы микроорганизмов работают на благо почвы. В процессе разложения органики они высвобождают азот, калий, фосфор и множество микроэлементов. Земля становится рыхлой, лучше удерживает влагу и позволяет растениям формировать сильную корневую систему. Урожай, выросший на таком грунте, заметно крупнее и вкуснее.

Но главная трудность — длительное ожидание. Неудивительно, что садоводы ищут способы ускорить процесс. Кто-то покупает специальные компостеры, кто-то использует биопрепараты с живыми бактериями. А есть и ещё более простой метод — добавить кучу с органикой щепотку "ускорителя", сделанного своими руками.

Секретный порошок

Смешайте обычный пищевой крахмал с карбамидом (мочевиной) в равных долях. Получившийся порошок — мощный катализатор для разложения органики. Чтобы активировать процесс, достаточно трёх столовых ложек смеси, которые высыпают в центр кучи и поливают водой.

Крахмал играет роль "еды" для бактерий, ускоряя их работу. Мочевина повышает температуру внутри кучи благодаря химической реакции. В результате микробы становятся активнее, органика перегнивает в разы быстрее, а многие болезнетворные грибки и бактерии погибают. Если раньше компост готовился годами, то теперь всего за пару месяцев садовод получает полноценное удобрение.

Сравнение способов переработки органики