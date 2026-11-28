При лобовом столкновении на скорости 55 миль в час (около 88 км/ч) обычная стальная или алюминиевая передняя балка автомобиля работает как пружина: она изгибается и сжимается, чтобы рассеять энергию удара. Но если этот процесс происходит слишком резко, кинетическая энергия мгновенно передается в пассажирский салон, вызывая травматические перегрузки. Исследователи из Университета Северной Каролины в штате Каролина (NC State University) показали, что замена стандартных рамных элементов на композитную металлическую пену (CMF) способна кардинально изменить этот механизм деформации.

В основе материала лежат полой металлические сферы, впрессованные в металлическую матрицу. Эти сферы могут быть изготовлены из нержавеющей стали, никеля или других сплавов. В отличие от однородного металла, такая структура не просто сопротивляется сжатию, она контролированно разрушает свою внутреннюю геометрию, поглощая энергию удара между бампером и основной конструкцией кузова. Это предотвращает резкое торможение, которое является главной причиной тяжелых черепно-мозговых травм.

Физика поглощения энергии

Исследователи Аман Каушик и Афсана Рабие, ведущий автор работы, использовали детальное компьютерное моделирование, опираясь на обширные экспериментальные данные о свойствах CMF. Они сравнили балку с сердцевиной из этого композита с двумя распространенными заводскими решениями: длинной полой прямоугольной стальной конструкцией и двойной октагональной схемой из алюминиевых профилей.

Результаты симуляций при равных длине и массе элементов показали существенное преимущество нового материала. По сравнению с двойной октагональной конструкцией, композитная балка снизила максимальное замедление автомобиля примерно на 38%, а общий уровень тяжести аварии — на 45%. Критический показатель риска черепно-мозговых травм (HIC) также упал на 45%.

Противопоставление стандартной прямоугольной балке выявило еще более впечатляющие цифры. CMF-структура сократила пиковое замедление на 84%, общую тяжесть столкновения на 94% и вероятность серьезных травм головы на 83%. Более того, моделирование показало, что автомобиль с такими балками мог бы выдерживать более высокие скорости удара до достижения критических порогов безопасности. По сравнению с октагональным дизайном, предел безопасной скорости увеличился бы на 34%, а по сравнению с прямоугольным — на 32%.

Легкость без потери прочности

Ключевым аспектом этого открытия является то, что улучшение защитных характеристик достигнуто без увеличения массы. Композитная металлическая пена обладает высокой прочностью на сжатие при значительно меньшем весе по сравнению с традиционными металлами. Это означает, что автопроизводители могут повысить безопасность, не жертвуя топливной экономичностью. Более того, как отмечает Рабие, наличие такого эффективного поглотителя энергии позволяет теоретически сократить длину передних балок, что дополнительно облегчит конструкцию и улучшит аэродинамику или компоновку под капотом.

Перспективы применения CMF не ограничиваются только ударной защитой. Предыдущие исследования подтвердили устойчивость этого материала к высоким температурам и огню. Для электромобилей это открывает возможность использования CMF в защитных конструкциях для высоковольтных аккумуляторных батарей, где необходимо одновременно гасить энергию удара и защищать от теплового разгона или воспламенения.

На данный момент выводы основаны на вычислительных моделях. Для перехода от теории к практике необходимы физические испытания на реальных автомобилях. Команда исследователей выражает готовность сотрудничать с автомобильной отраслью и производителями батарей для интеграции этого материала в существующие проекты или разработки новых конструктивных решений.