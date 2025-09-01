Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:05

Когда подарок дороже покупки: как "комплимент" турагента стал ловушкой

EU Holidays в Сингапуре предложили бесплатные билеты в Дубай, но взимают сборы по $540 с человека

Женщина из Сингапура оказалась в неприятной ситуации после того, как решила воспользоваться заманчивой акцией туристического агентства. Она оформила тур по Европе для двоих за 7 976 долларов, рассчитывая на обещанный "комплиментарный" подарок — бесплатную поездку в Дубай. Однако позже выяснилось, что дополнительное путешествие оказалось далеко не бесплатным.

Обещание "подарка"

На ярмарке туров Natas Holidays 2025 клиентке сообщили, что при бронировании европейского тура она получит бесплатные авиабилеты в Дубай для двоих. После оплаты ей вручили письма с подтверждением акции, где жирным шрифтом было написано: "Бесплатный обратный авиабилет в Дубай от Gulf Air для 1 человека".

Однако в условиях мелким шрифтом указывалось, что в "подарок" не входят аэропортовые и топливные сборы — около 500 сингапурских долларов за человека, а итоговая сумма может варьироваться.

Разочарование при получении

По словам туристки, никаких подробностей при оплате ей не сообщили. Письма передали без объяснений, а продавца, оформившего сделку, найти не удалось. Позже в офисе агентства Suntec женщину ждал сюрприз: для выкупа "бесплатных" билетов нужно было заплатить 540 долларов на человека.

"Почему "комплиментарный” не является комплиментарным?" — спросила туристка.

Она уточнила, что если бы сама купила билеты на сайте Gulf Air, то заплатила бы всего 1081 доллар за двоих. В итоге обещанный подарок оказался дороже, чем реальная покупка напрямую у авиакомпании.

Ответ агентства

На жалобу клиентки в EU Holidays ответили, что при получении писем их команда всегда сообщает о дополнительных условиях. Также в компании отметили, что авиакомпании могут предлагать более низкие цены в интернете, и на эти расхождения агентство повлиять не может.

"Рекламные акции авиакомпаний иногда могут приводить к появлению более низких тарифов в Интернете. Поскольку они управляются непосредственно авиакомпаниями, они находятся вне нашего контроля", — заявила пресс-служба EU Holidays.

История вызвала обсуждение среди клиентов, ведь подобные "подарки" в итоге могут обернуться лишними расходами, если не уточнять все детали заранее.

