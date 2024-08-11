Вызывают неврологические расстройства: ученые проанализировали побочные эффекты от некоторых вакцин

Вакцины могут очень редко вызывать неврологические расстройства, но их польза существенно превышает риски, как указано в обзоре журнала Nature Reviews Neurology. Осложнения включают паралитический полиомиелит от оральной полиовакцины и энцефалит от вакцины против кори.
Вакцины против COVID-19 ассоциированы с синдромом Гийена-Барре и могут увеличивать риск госпитализации у пациентов с миастенией гравис. Нарколепсия была связана с вакциной против свиного гриппа 2009 года.
Однако для людей с рассеянным склерозом и эпилепсией связь между вакцинацией и рецидивами не подтвердилась. Ученые подчеркивают важность вакцинации для профилактики инфекций и связанных с ними неврологических заболеваний, призывая к улучшению сбора данных о побочных эффектах для повышения безопасности и доверия к вакцинам.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State (public domain)
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