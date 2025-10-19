Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:45

Редчайшая беременность закончилась чудом: врачи Перми спасли мать и ребёнка

Совместная работа врачей перминатального центра ВОКБ №1 и специалистов Национального медицинского исследовательского центра имени В. И. Кулакова завершилась настоящим успехом: сложнейшая беременность, осложнённая редкой сосудистой патологией плаценты, была доведена до безопасного срока, а роды прошли без осложнений. Благодаря точной диагностике, грамотной тактике и слаженным действиям специалистов на свет появилась здоровая девочка.

Угроза для жизни матери и ребёнка

Будущая мама обратилась в перинатальный центр на 20-й неделе беременности после планового скрининга. Повторное УЗИ показало тревожную картину — сочетание сразу трёх опасных факторов: крупная хориоангиома плаценты, многоводие и гидроперикард - скопление жидкости вокруг сердца плода, которое сдавливало сосуды пуповины.

Пациентку немедленно госпитализировали в отделение патологии беременности № 2.

"Хориоангиома — доброкачественная сосудистая опухоль, встречающаяся примерно в одном проценте беременностей. Причины её возникновения неизвестны, это могут быть хромосомные аномалии плода, резус-конфликт или внутриутробное инфицирование. В данном случае ситуацию осложняло выраженное многоводие, напрямую связанное с размерами и степенью васкуляризации опухоли", — пояснила заведующая отделением Елена Бутырина.

Подключение федеральных экспертов

С учётом высокого риска для матери и ребёнка врачи ВОКБ № 1 провели телемедицинскую консультацию с экспертами НМИЦ имени В. И. Кулакова. Совместно специалисты выработали пошаговую тактику ведения беременности.

Ключевые решения включали:

  • проведение хирургической коррекции шейки матки, что позволило продлить беременность на 8-10 недель и снизить вероятность преждевременных родов;

  • выполнение амниоредукции - контролируемого удаления избыточных околоплодных вод: на сроке 24 недели удалено около 4 литров, а ещё через семь недель — 1,7 литра (при норме около 0,6 литра).

Каждая процедура проводилась под ультразвуковым контролем и позволила значительно снизить давление на плод и плаценту, стабилизировав состояние ребёнка.

Роды и хирургическое вмешательство

На 36-й неделе началась активная родовая деятельность. При наличии крупной сосудистой опухоли плаценты это могло привести к разрыву тканей и массивному кровотечению, поэтому медики приняли решение о срочном кесаревом сечении.

"В кратчайшие сроки собралась хирургическая бригада и выполнила операцию. Мы не только извлекли здоровую девочку весом 2550 граммов, но и удалили гигантское сосудистое образование плаценты диаметром более 22 сантиметров", — рассказала Елена Бутырина.

Операция прошла без осложнений. Новорождённая стала третьим ребёнком в семье, а её мама уже через несколько дней чувствовала себя удовлетворительно.

Значение командной работы

Специалисты отмечают, что подобные случаи требуют молниеносной реакции и взаимодействия нескольких медицинских уровней. Благодаря сотрудничеству региональных и федеральных центров удалось сохранить беременность, предупредить преждевременные роды и избежать тяжёлых последствий.

"Решающими в таких ситуациях остаются ранняя диагностика, командная работа и возможность оперативно подключать экспертов федерального уровня", — подчеркнула Бутырина.

Почему этот случай уникален

Хориоангиома — крайне редкая патология. В большинстве случаев крупные опухоли плаценты приводят к задержке развития плода, анемии, водянке и преждевременным родам. Однако в этом случае своевременные медицинские решения позволили довести беременность почти до доношенного срока и сохранить здоровье ребёнка.

