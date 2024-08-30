Покупатели строящегося жилья в Подмосковье отвернулись от одного типа квартир

Доля квартир и апартаментов без отделки в подмосковных новостройках выросла на 20,2% за полгода, сообщил "МК" управляющий партнёр ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин.
При этом количество квартир с чистовой отделкой, напротив, сократилось на 6,6% — можно сказать, покупатели отвернулись от них. Доля лотов же white box (промежуточный вариант — когда выполнены предчистовые работы, установлены плита и сантехника) почти не изменилась.
"Решение ряда компаний об отказе от отделки в новых проектах может быть обусловлено их стремлением сделать жильё доступнее за счет исключения опции из договора долевого участия", — объяснил собеседник издания.
Причиной он назвал сворачивание госпрограмм льготной ипотеки и ставшие неприступными проценты по рыночной.
В свою очередь, коммерческий директор — партнёр Est-a-Tet Владимир Моребис обратил внимание, что спрос на строящееся жильё из-за отмены льготной ипотеки сильнее просел в Подмосковье, а в "старой" Москве он оказался устойчивее.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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