Сотрудники, совмещающие работу в нескольких конкурирующих организациях, ставят под угрозу коммерческие тайны и технологические ноу-хау компаний, заявил основатель сервиса удаленного контроля персонала Glaz Виктор Гор. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что отсутствие четких юридических ограничений в трудовом договоре провоцирует конфликты интересов и этические споры.

Вопрос этичности подработки у прямых конкурентов остается одним из самых острых в современной корпоративной культуре. По мнению специалиста, большинство работодателей никогда не одобрят подобную деятельность, однако без документального закрепления запрета доказать неправоту сотрудника практически невозможно.

Ситуация осложняется тем, что многие планируют работать и в праздники, рассматривая свободное время как ресурс для получения дополнительного дохода в любой доступной компании.

"Если в договоре трудовом или в трудовом контракте прописаны конкретные пункты, что ты не должен, не имеешь права, пока работаешь в данной компании, ни в коем случае взаимодействовать с конкурентами, то это и договор нарушает и неэтично. А если не прописано, то где граница этики? Человек скажет: мне никто не запрещал", — отметил Гор.

Предприниматель подчеркнул, что субъективные представления о добре и зле не должны заменять правовую базу. Даже если руководитель вложил значительные средства в обучение кадра и развитие уникальных технологий, молодежь может не разделять чувства лояльности, считая работу на стороне своим личным правом.

Часто такое недопонимание возникает из-за того, что привычные методы контроля больше не воспринимаются новыми поколениями как нечто обязательное. Взаимоотношения между сторонами должны быть прозрачными, а любые ограничения — прозрачно зафиксированными.

"Чисто по-человечески и предпринимательски, конечно, кажется, что это неправильно. Я бы не хотел, чтобы мои сотрудники так делали. Чтобы этого избежать, нужно грамотно подписывать договор, чтобы интересы были обоюдно учитывающими. Подписать правильный договор со всеми и все будет в порядке", — пояснил специалист.

Грамотно составленный контракт помогает избежать лишних нервов и долгих дискуссий "на кухне". Важно понимать, что любые спорные моменты, включая вопросы вознаграждения, должны решаться в правовом поле. Например, даже если деньги были выплачены ошибочно, их возврат регулируется законом, а не эмоциями.

Аналогично и в вопросах дисциплины: при дистанционном формате занятости работодателю критически важно иметь рычаги контроля, чтобы не допустить утечки данных. В конечном счете, психологический комфорт в коллективе зависит от того, насколько четко прописаны правила игры, ведь иногда психическое состояние сотрудников страдает именно из-за неопределенности и скрытых конфликтов.

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