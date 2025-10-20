Чемодан не прилетел: что делать, если багаж потерялся в аэропорту
Долгое ожидание у багажной ленты, пустой транспортёр и растерянные взгляды — неприятный сценарий, с которым, к сожалению, сталкиваются тысячи путешественников. Потеря чемодана может испортить настроение в начале отпуска или по возвращении домой, но главное — сохранять спокойствие и действовать по алгоритму.
Первые действия при потере багажа
Если чемодан не появился на ленте выдачи, не покидайте зону аэропорта — именно здесь решаются все вопросы, связанные с утерянными вещами.
- Подойдите к стойке "Розыск багажа” (или Lost and Found / Lost Luggage / Baggage Claim). Её легко узнать — чаще всего она жёлтого цвета.
- Сообщите сотруднику о пропаже. Вам выдадут форму заявления о потере багажа — PIR (Property Irregularity Report). В ней нужно указать:
• свои контакты и паспортные данные;
• номер рейса и багажной бирки (наклейка на посадочном талоне);
• дату вылета и описание чемодана;
• адрес, куда нужно доставить багаж, если его найдут.
Для международных рейсов заявление заполняется на английском. Один экземпляр остаётся у вас, второй — у сотрудников аэропорта.
- Для международных перелётов дополнительно заполняется таможенная декларация на потерянный багаж, с указанием его веса. Без неё получить чемодан позже можно будет только после оплаты пошлины.
- Уточните, где отслеживать статус поиска. Чаще всего это сервисы "Bags Поиск" (для России) или WorldTracer (для международных рейсов).
- Пройдите через красный коридор, если прилетели из другой страны — таможенник поставит отметку на вашей декларации.
- Сохраните все документы: PIR, посадочный талон и бирку с чемодана. Без них невозможно будет подать официальную претензию.
Что делает авиакомпания
Обычно чемоданы находят в течение 1-2 суток, иногда — до 5 дней. Если за 21 день багаж так и не обнаружен, он признаётся утерянным, и пассажир имеет право на компенсацию - даже если страховка не оформлялась.
Ответственность авиакомпаний регулируется международными соглашениями:
• В России - статья 118 Воздушного кодекса РФ.
• За границей - Монреальская или Варшавская конвенция.
Перевозчики из ЕС, Турции, ОАЭ, Канады, США и России (для международных рейсов) придерживаются Монреальской системы.
Как оформить компенсацию
Когда багаж признан пропавшим, нужно направить заявление-претензию в авиакомпанию. Пишется в свободной форме и содержит:
- ФИО пассажира;
- номер рейса, дату, маршрут и название авиакомпании;
- описание ситуации и ссылку на нормы закона;
- перечень вещей и предполагаемую сумму ущерба;
- чеки на покупки, сделанные после потери (одежда, гигиенические принадлежности, лекарства и т. п.);
- оригинал формы PIR, посадочный талон и багажную бирку;
- реквизиты счёта для перевода денег.
Заявление можно отправить:
• заказным письмом,
• через офис авиакомпании,
• через форму на сайте (если она предусмотрена).
Срок подачи:
- до 6 месяцев - для внутренних рейсов;
- до 2 лет - для международных.
Размер компенсации
В России перевозчики выплачивают 600 рублей за каждый килограмм потерянного багажа.
Пример: чемодан весом 20 кг — компенсация составит 12 000 рублей.
Если вы перевозили дорогие вещи, можно заранее объявить ценность багажа (назвать сумму и предъявить чеки). Это увеличит возможную выплату, но услуга платная — 10% от заявленной стоимости.
За границей размер компенсации зависит от применяемой конвенции:
- Монреальская конвенция: до 1 000 СПЗ (специальных прав заимствования).
По текущему курсу 1 СПЗ ≈ 115 руб., максимум — 115 000 рублей на пассажира.
- Варшавская конвенция: ограничение — 17 СПЗ за килограмм.
За чемодан весом 10 кг выплатят около 19 550 рублей.
Отдельно авиакомпании компенсируют покупку необходимых вещей, если вы сохранили чеки. Но учитываются только оправданные расходы — например, на лекарства, зарядные устройства, средства гигиены или смену одежды.
Как повысить шансы на успешный поиск багажа
- Сфотографируйте чемодан перед регистрацией и бирку с номером.
- Убирайте старые бирки от прошлых рейсов — они мешают системе отслеживания.
- Подпишите чемодан (имя, телефон, адрес).
- Держите в ручной клади вещи первой необходимости — лекарства, документы, смену одежды.
А что если багаж нашли, но его повредили?
Повреждения чемодана также подпадают под правила компенсации. Сообщите о них в службу розыска багажа не позднее чем через 7 дней после рейса. К заявлению приложите фотографии повреждений, акт от сотрудников аэропорта и чеки, если пришлось покупать новый чемодан.
