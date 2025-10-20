Чемодан не прилетел: что делать, если багаж потерялся в аэропорту

Долгое ожидание у багажной ленты, пустой транспортёр и растерянные взгляды — неприятный сценарий, с которым, к сожалению, сталкиваются тысячи путешественников. Потеря чемодана может испортить настроение в начале отпуска или по возвращении домой, но главное — сохранять спокойствие и действовать по алгоритму.

Первые действия при потере багажа

Если чемодан не появился на ленте выдачи, не покидайте зону аэропорта — именно здесь решаются все вопросы, связанные с утерянными вещами.

Подойдите к стойке "Розыск багажа” (или Lost and Found / Lost Luggage / Baggage Claim). Её легко узнать — чаще всего она жёлтого цвета. Сообщите сотруднику о пропаже. Вам выдадут форму заявления о потере багажа — PIR (Property Irregularity Report). В ней нужно указать:

• свои контакты и паспортные данные;

• номер рейса и багажной бирки (наклейка на посадочном талоне);

• дату вылета и описание чемодана;

• адрес, куда нужно доставить багаж, если его найдут.

Для международных рейсов заявление заполняется на английском. Один экземпляр остаётся у вас, второй — у сотрудников аэропорта. Для международных перелётов дополнительно заполняется таможенная декларация на потерянный багаж, с указанием его веса. Без неё получить чемодан позже можно будет только после оплаты пошлины. Уточните, где отслеживать статус поиска. Чаще всего это сервисы "Bags Поиск" (для России) или WorldTracer (для международных рейсов). Пройдите через красный коридор, если прилетели из другой страны — таможенник поставит отметку на вашей декларации. Сохраните все документы: PIR, посадочный талон и бирку с чемодана. Без них невозможно будет подать официальную претензию.

Что делает авиакомпания

Обычно чемоданы находят в течение 1-2 суток, иногда — до 5 дней. Если за 21 день багаж так и не обнаружен, он признаётся утерянным, и пассажир имеет право на компенсацию - даже если страховка не оформлялась.

Ответственность авиакомпаний регулируется международными соглашениями:

• В России - статья 118 Воздушного кодекса РФ.

• За границей - Монреальская или Варшавская конвенция.

Перевозчики из ЕС, Турции, ОАЭ, Канады, США и России (для международных рейсов) придерживаются Монреальской системы.

Как оформить компенсацию

Когда багаж признан пропавшим, нужно направить заявление-претензию в авиакомпанию. Пишется в свободной форме и содержит:

ФИО пассажира;

номер рейса, дату, маршрут и название авиакомпании;

описание ситуации и ссылку на нормы закона;

перечень вещей и предполагаемую сумму ущерба;

чеки на покупки, сделанные после потери (одежда, гигиенические принадлежности, лекарства и т. п.);

оригинал формы PIR, посадочный талон и багажную бирку;

реквизиты счёта для перевода денег.

Заявление можно отправить:

• заказным письмом,

• через офис авиакомпании,

• через форму на сайте (если она предусмотрена).

Срок подачи:

до 6 месяцев - для внутренних рейсов;

- для внутренних рейсов; до 2 лет - для международных.

Размер компенсации

В России перевозчики выплачивают 600 рублей за каждый килограмм потерянного багажа.

Пример: чемодан весом 20 кг — компенсация составит 12 000 рублей.

Если вы перевозили дорогие вещи, можно заранее объявить ценность багажа (назвать сумму и предъявить чеки). Это увеличит возможную выплату, но услуга платная — 10% от заявленной стоимости.

За границей размер компенсации зависит от применяемой конвенции:

Монреальская конвенция: до 1 000 СПЗ (специальных прав заимствования) .

По текущему курсу 1 СПЗ ≈ 115 руб., максимум — 115 000 рублей на пассажира.

до . По текущему курсу 1 СПЗ ≈ 115 руб., максимум — на пассажира. Варшавская конвенция: ограничение — 17 СПЗ за килограмм.

За чемодан весом 10 кг выплатят около 19 550 рублей.

Отдельно авиакомпании компенсируют покупку необходимых вещей, если вы сохранили чеки. Но учитываются только оправданные расходы — например, на лекарства, зарядные устройства, средства гигиены или смену одежды.

Как повысить шансы на успешный поиск багажа

Сфотографируйте чемодан перед регистрацией и бирку с номером.

Убирайте старые бирки от прошлых рейсов — они мешают системе отслеживания.

Подпишите чемодан (имя, телефон, адрес).

Держите в ручной клади вещи первой необходимости — лекарства, документы, смену одежды.

А что если багаж нашли, но его повредили?

Повреждения чемодана также подпадают под правила компенсации. Сообщите о них в службу розыска багажа не позднее чем через 7 дней после рейса. К заявлению приложите фотографии повреждений, акт от сотрудников аэропорта и чеки, если пришлось покупать новый чемодан.