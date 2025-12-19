Компенсации за второе жильё сдвинулись с мёртвой точки: Путин пообещал решить две проблемы Белгорода

Вопрос о компенсациях за утраченное жильё в приграничных регионах остаётся одним из самых чувствительных для жителей, столкнувшихся с последствиями чрезвычайных ситуаций. На фоне обращений из Белгородской области президент пообещал отдельно заняться этой темой и довести её до проработки.

Обращение из Белгородской области

Президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" поднял тему компенсаций в рамках ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ГТРК из Белгородской области. Журналистка поблагодарила главу государства за то, что жители приграничья получают выплаты за утерянное жильё после обстрелов. При этом она уточнила, что раньше компенсации распространялись и на второе утраченное жильё, однако затем, по её словам, эту меру поддержки отменили.

Корреспондент попросила рассмотреть возможность возвращения такой компенсации.

Контекст чрезвычайных ситуаций

Путин подчеркнул, что подобные вопросы регулярно возникают при реагировании государства на чрезвычайные ситуации. Он напомнил, что речь идёт о пожарах, наводнениях и других событиях, после которых людям требуется дополнительная поддержка.

При этом глава государства отметил, что текущая ситуация носит более драматичный характер. Несмотря на это, по его словам, механизмы решения таких вопросов существуют, и они могут быть адаптированы под конкретные условия.

Ранее принятые меры поддержки

В рамках обсуждения социальной помощи регионам ранее сообщалось о выделении значительных средств на поддержку жителей приграничных областей. В частности, правительство направило более 700 млн рублей на обеспечение медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей в больницах и поликлиниках других регионов.

Также подчёркивалось, что контроль за реализацией этих решений был возложен на вице-премьера Татьяну Голикову.