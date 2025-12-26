Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:05

Компенсации за задержку зарплаты могут взлететь в пять раз: в парламенте намекнули, чем всё закончится

Депутат Бессараб назвала избыточным повышение компенсаций за задержку зарплаты

Повышать компенсации за задержку зарплаты в России не нужно — действующие нормы уже предусматривают достаточно жёсткую ответственность для работодателей. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Инициатива: компенсации предлагают увеличить в пять раз

Поводом для комментария стала информация о проекте закона, который предлагает в пять раз увеличить компенсации работникам за задержку зарплаты, отпускных или выплат при увольнении. В документе предлагается закрепить минимальную компенсацию в размере не ниже 1/30 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, не выплаченной в срок.

Бессараб: ответственность уже прописана, суды на стороне работников

Светлана Бессараб подчеркнула, что законодательство уже предусматривает строгие последствия за нарушение сроков выплат. По её словам, работодатель может столкнуться со штрафами, дисквалификацией и даже уголовной ответственностью. Кроме того, депутат напомнила, что суды при рассмотрении таких споров, как правило, занимают позицию работников, а значит, механизм защиты в правовом поле уже работает.

"Суды всегда занимают позицию работников, и дополнительные меры в этом направлении, на мой взгляд, избыточны", — отметила депутат Светлана Бессараб.

По её оценке, в нынешних условиях дополнительное ужесточение может стать чрезмерным давлением на предприятия, особенно если речь идёт о временных финансовых сложностях, а не о намеренном нарушении обязанностей перед сотрудниками.

Простои и выплаты: у работников есть гарантии даже без работы

Депутат также напомнила о нормах Трудового кодекса, которые защищают работников при приостановке деятельности компании. Она указала, что если предприятие прекращает работу не по вине сотрудника, тот сохраняет право на получение части заработка. В частности, в случае простоя по вине работодателя работнику положены две трети заработной платы, даже если он временно не выполняет обязанности и может не выходить на работу.

Светлана Бессараб отметила, что такие меры позволяют человеку сохранить доход в период кризиса на предприятии.

