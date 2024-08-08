Компас Николая Коперника, потерянный более 500 лет назад, был найден в Польше

Компас Николая Коперника, который считался потерянным в течение 500 лет, был обнаружен в замке в Польше, сообщает группа археологов-любителей "Миссия сокровищ"/

"Мы обнаружили компас, относящийся к началу XVI века, в саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения," — сообщается в посте археологов на Facebook*. Компас, сделанный из медного сплава и изображенный на картине Яна Матейко "Беседа с Богом", был найден археологами-любителями с использованием георадара во время изучения территории замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно в этом месте астроном совершал большинство своих значительных открытий и усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой Солнце находится в центре Вселенной, а не Земля. Археологи направили компас экспертам для дальнейшего изучения этого артефакта.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Желуденко Павло, (Creative Commons Attribution 4.0 International license.