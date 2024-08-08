Компас Николая Коперника, который считался потерянным в течение 500 лет, был обнаружен в замке в Польше, сообщает группа археологов-любителей "Миссия сокровищ"/
"Мы обнаружили компас, относящийся к началу XVI века, в саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения," — сообщается в посте археологов на Facebook*. Компас, сделанный из медного сплава и изображенный на картине Яна Матейко "Беседа с Богом", был найден археологами-любителями с использованием георадара во время изучения территории замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно в этом месте астроном совершал большинство своих значительных открытий и усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой Солнце находится в центре Вселенной, а не Земля. Археологи направили компас экспертам для дальнейшего изучения этого артефакта.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Желуденко Павло, (Creative Commons Attribution 4.0 International license.
Нетаньяху: останусь на своем посту, пока смогу помогать Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует уходить со своего поста, и объяснил почему.
Ким Дотком: Россия и Германия могли бы совместно доминировать на мировых рынках
Российская Федерация и Федеративная Республика Германия совместно могли бы доминировать на мировых рынках. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский интернет-предприниматель и политический активист Ким Дотком, информирует российское агентство РИА Новости.
Для курьеров России HeadHunter назвал компании с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты для курьеров, использующих личный автомобиль, составляют от 150 тыс. до 270 тыс. рублей. Такие ставки предлагают компании «Купер», «Перекресток впрок» и Ozon fresh. Это следует из исследования сервиса hh.ru, которое имеется в распоряжении ТАСС.
Аркадия Укупника заметили в Латвии и отругали за неправильную парковку
Исполнителя хита "Я на тебе никогда не женюсь" Аркадия Укупника заметили в курортном городе Латвии.