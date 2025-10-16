Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:03

Шнековая vs центробежная: в чём разница и какую соковыжималку купить для дома

Эксперты объяснили, чем шнековая соковыжималка отличается от центробежной

Свежевыжатый сок — это не просто модный элемент здорового питания, а способ наполнить организм витаминами без консервантов и сахара. Приготовить такой напиток можно за считанные минуты, если под рукой есть надёжная соковыжималка. Сегодня на рынке десятки моделей — от профессиональных устройств до компактных бытовых. Разберём, чем отличаются шнековые и центробежные соковыжималки, какие у них преимущества и что выбрать для дома.

Почему соковыжималка нужна в каждом доме

Свежие фрукты и овощи полезны, но для многих удобнее получать витамины в жидком виде — быстро и без отходов. Соковыжималка помогает переработать продукты до последней капли: из яблок, моркови, апельсинов, зелени и даже орехов можно сделать соки, смузи, пюре и сорбеты.

Профессиональные модели мощностью до 2000 Вт применяются в кафе и ресторанах, перерабатывая килограммы фруктов за минуты. В быту же достаточно устройства мощностью 400-800 Вт — компактного и удобного в уходе.

Шнековые соковыжималки: мягкий отжим и максимум пользы

Как работают

Принцип шнековой соковыжималки похож на мясорубку. Внутри — винтовой вал (шнек), который медленно вращается, измельчая продукты и выдавливая из них сок через сетку-фильтр. Такой "холодный отжим" сохраняет до 95% витаминов и ферментов, а напиток получается густым и насыщенным.

Шнековые модели делятся на:

  • вертикальные - компактные, сами затягивают плоды;
  • горизонтальные - напоминают мясорубку, подходят не только для сока, но и для орехов, зелени, ягод;
  • двухшнековые - самые производительные, но и самые дорогие.

Конструкция

Приёмник для плодов, шнек, фильтры, моторный блок, сепаратор, отсек для жмыха и чаша для сока. У многих моделей есть насадки для мороженого, овощерезки и щётка для очистки.

Пример характеристик хорошей шнековой модели

Параметр Значение
Тип загрузки вертикальная
Мощность 600 Вт
Скорость вращения 50-60 об/мин
Объём резервуара для сока 1 л
Уровень шума до 40 дБ
Опции реверс, защита мотора, система "капля-стоп", автоочистка
Вес около 5 кг

Плюсы шнековых соковыжималок

  • щадящий отжим без нагрева — максимум витаминов;
  • работает тихо, можно использовать утром;
  • подходит для ягод, зелени, цитрусовых;
  • делает пюре и смузи с мякотью;
  • экономно расходует продукты.

Минусы

  • скорость работы ниже, чем у центробежных;
  • в напитке больше мякоти;
  • стоимость моделей среднего класса выше, чем у дешёвых центробежных.

Центробежные соковыжималки: скорость и производительность

Принцип работы

В таких устройствах плоды измельчаются на терке, после чего центробежная сила разделяет сок и мякоть. Получается лёгкий, прозрачный напиток без волокон — классический фреш.

Конструкция

В состав входят: двигатель, приводной диск, терка, сито, сепаратор, контейнер для жмыха и толкатель. Сепараторы бывают:

  • цилиндрические - дают до 90% сока;
  • конические - выжимают меньше, но проще в уходе.

Пример характеристик качественной центробежной модели

Параметр Значение
Материал корпуса нержавеющая сталь
Мощность 1000 Вт
Скорость вращения 6000-12 000 об/мин
Объём резервуара для сока 1,25 л
Объём контейнера для жмыха 2 л
Количество скоростей 2
Опции защита от перегрева, автоотключение, система "капля-стоп"
Вес около 5 кг

Плюсы центробежных соковыжималок

  • высокая скорость — стакан сока за 10 секунд;
  • можно загружать целые яблоки и свёклу;
  • простая сборка и очистка;
  • доступная цена.

Минусы

  • высокий уровень шума (до 80 дБ);
  • нагревает продукты, из-за чего сок нужно пить сразу;
  • образуется пена;
  • непрерывная работа ограничена 5-7 минутами.

Главное отличие двух типов

Критерий Шнековая Центробежная
Принцип работы Холодный отжим, винтовой шнек Быстрое измельчение и отделение сока центрифугой
Мощность 100-600 Вт 400-2000 Вт
Скорость 40-80 об/мин до 16 000 об/мин
Шум до 40 дБ до 80 дБ
Консистенция сока густой, с мякотью лёгкий, прозрачный
Окисление минимальное повышенное
Время хранения сока до 12 часов до 30 минут
Цена от 10 000 ₽ от 5 000 ₽

Как выбрать соковыжималку для дома

  1. Определитесь с целью. Для ежедневного фреша — шнековая. Для больших объёмов (например, заготовок на зиму) — центробежная.
  2. Учитывайте мощность. Для мягких фруктов хватит 400 Вт, для свёклы или моркови — от 800 Вт.
  3. Проверьте уровень шума. Если живёте с детьми, лучше брать шнековую.
  4. Оцените удобство ухода. Разборные детали и функция самоочистки — огромный плюс.
  5. Посмотрите на гарантию. Хорошие бренды дают не менее 2 лет.

Если вы цените свежесть и пользу — выбирайте шнековую соковыжималку. Она работает медленнее, но сохраняет максимум витаминов.
Если же вам важна скорость и объём — подойдёт центробежная модель: она быстро перерабатывает даже твёрдые фрукты.
Главное — подбирать устройство под свои задачи, а не под модный бренд: тогда фреши будут не только вкусными, но и действительно полезными.

