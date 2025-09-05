Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:41

Бренд жив, юрлицо мертво: почему машины Exeed продаются, а компанию признают мёртвой

Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed

Федеральная налоговая служба Москвы инициировала процедуру принудительной ликвидации ООО "Эксид Карс Рус" (Exeed Cars Rus). Как сообщает Авто Mail, компанию признали недействующей, и её собираются исключить из ЕГРЮЛ.

Причины решения

По данным портала, у налоговой возникли признаки отсутствия хозяйственной деятельности. Согласно действующему законодательству, к ним относятся:

  • непредставление бухгалтерской и налоговой отчетности в течение 12 месяцев подряд;

  • отсутствие движения средств по расчетным счетам компании.

Кому принадлежит компания

Учредителем и собственником "Эксид Карс Рус" является российское представительство китайского автоконцерна Chery, под брендом которого в России продвигаются автомобили Exeed.

Что это значит

Формальное исключение компании из реестра не повлияет напрямую на продажи автомобилей Exeed, так как брендом управляет Chery. Однако событие демонстрирует структурные изменения в юридическом оформлении бизнеса китайского автопроизводителя в России.

