Огурцы и ромашка: как эта необычная пара спасет ваш урожай от вредителей

В садоводстве давно существует понятие "посадка-компаньон" — техника, когда растения помогают росту и защите друг друга. Одним из таких естественных союзников для огурцов считается ромашка (Matricaria recutita). Обычно её ассоциируют с чаем, но в огороде она играет не менее важную роль.

Эксперты отмечают, что часть эффектов совместных посадок остаётся на уровне наблюдений, однако многие опытные дачники убеждены в их пользе. Аромат ромашки сбивает с толку вредителей, привлекая одновременно полезных насекомых. Так, журчалки и паразитические осы активно охотятся на тлю и огуречных жуков, которые часто атакуют грядки. Кроме того, ромашка способна ускорить рост и улучшить вкус огурцов.

С точки зрения ухода растение считается неприхотливым. Оно хорошо растёт в климатических зонах, где зимние температуры опускаются до -34 °C, а летние поднимаются до +30 °C, то есть в условиях, подходящих для огурцов. Обе культуры любят солнечные участки и рыхлую почву с хорошим дренажом. Посаженная рядом с огурцами ромашка не отнимает у них пространство и питательные вещества, поэтому подходит даже для узких грядок или бордюров. Учёные подчёркивают, что разнообразие культур в саду — самый надёжный способ сохранить его здоровье, и союз ромашки с огурцами можно считать практическим примером этого подхода.

Как правильно посадить ромашку рядом с огурцами

Растение можно посеять сразу после высадки огурцов либо заранее вырастить рассаду в доме. Наиболее популярные сорта — немецкая ромашка (Matricaria recutita) и римская ромашка (Chamaemelum nobile). Оба вида одинаково привлекают опылителей и хищных насекомых.

При планировке грядки стоит учитывать, что огурцы требуют пространства для плетей, а ромашке достаточно солнечного уголка. Благодаря своей небольшой высоте она не затеняет соседей. Дополнительных удобрений или подкормок для совместного выращивания не требуется: и огурцы, и ромашка предпочитают одинаковые условия. Полив для обоих культур схожий — постоянная влажность с лёгким просыханием почвы между поливами.

Садоводы нередко называют ромашку "врачом растений". Считается, что она снижает риск грибковых заболеваний, например мучнистой росы, которая часто поражает огурцы. Научного подтверждения этому пока мало, однако положительный опыт дачников подтверждает её пользу. К тому же совместная посадка улучшает экологическую устойчивость участка, а в довесок хозяин получает ещё и собственное сырьё для ароматного чая прямо с грядки.